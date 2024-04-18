《中國要聞》米哈游阿爾戈科技公司註冊資本增六成至１６億人民幣

《經濟通通訊社１８日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，上海米哈游阿爾戈科技有限公司近日發生

工商變更，註冊資本由１０億元人民幣增至１６億元人民幣，增幅６０％。

上海米哈游阿爾戈科技有限公司成立於２０２０年５月，法定代表人為于晨曦，經營範圍含

軟件開發、動漫遊戲開發、人工智能應用軟件開發、網絡與信息安全軟件開發、數字文化創意軟

件開發、信息技術諮詢服務等。股東信息顯示，該公司由上海米哈游網絡科技股份有限公司全資

持股。（ｓｌ）

