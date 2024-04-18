《中國要聞》米哈游阿爾戈科技公司註冊資本增六成至１６億人民幣

《經濟通通訊社１８日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，上海米哈游阿爾戈科技有限公司近日發生
工商變更，註冊資本由１０億元人民幣增至１６億元人民幣，增幅６０％。
上海米哈游阿爾戈科技有限公司成立於２０２０年５月，法定代表人為于晨曦，經營範圍含
軟件開發、動漫遊戲開發、人工智能應用軟件開發、網絡與信息安全軟件開發、數字文化創意軟
件開發、信息技術諮詢服務等。股東信息顯示，該公司由上海米哈游網絡科技股份有限公司全資
持股。（ｓｌ）
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18/04/2024 12:03
《經濟通通訊社１８日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，上海米哈游阿爾戈科技有限公司近日發生
工商變更，註冊資本由１０億元人民幣增至１６億元人民幣，增幅６０％。
上海米哈游阿爾戈科技有限公司成立於２０２０年５月，法定代表人為于晨曦，經營範圍含
軟件開發、動漫遊戲開發、人工智能應用軟件開發、網絡與信息安全軟件開發、數字文化創意軟
件開發、信息技術諮詢服務等。股東信息顯示，該公司由上海米哈游網絡科技股份有限公司全資
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