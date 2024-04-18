《汽車新勢力》一汽據報與大疆車載就智能駕駛戰略合作簽約

《經濟通通訊社１８日專訊》據《中國證券報》引述知情人士報道，中國一汽與大疆車載今

日舉行智能駕駛戰略合作簽約儀式。

據介紹，大疆車載是智能駕駛「服務＋供應」新型Ｔｉｅｒ １（車廠一級供應商），除了

為合作夥伴提供軟硬一體的智能駕駛系統，還可以為合作夥伴的自研需求提供配套，通過大疆車

載的算法和工具鏈為合作夥伴的自研賦能。大疆車載已經與許多車企合作，預計到２０２４年底

將有超過２０款車型搭載大疆車載的智駕系統。（ｓｌ）

