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AH股新聞

18/04/2024 14:09

《汽車新勢力》一汽據報與大疆車載就智能駕駛戰略合作簽約

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《中國證券報》引述知情人士報道，中國一汽與大疆車載今
日舉行智能駕駛戰略合作簽約儀式。
　　據介紹，大疆車載是智能駕駛「服務＋供應」新型Ｔｉｅｒ　１（車廠一級供應商），除了
為合作夥伴提供軟硬一體的智能駕駛系統，還可以為合作夥伴的自研需求提供配套，通過大疆車
載的算法和工具鏈為合作夥伴的自研賦能。大疆車載已經與許多車企合作，預計到２０２４年底
將有超過２０款車型搭載大疆車載的智駕系統。（ｓｌ）

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