《神州金融》金融業增加值季度核算方法據報擬納淨利息收入等指標

《經濟通通訊社１８日專訊》據《路透》報道，中國將調整金融業增加值核算方法，未來金

融業增加值季度核算方案中擬啟用利息淨收入、手續費及佣金淨收入等指標，以替代當前採用的

生產法。

福建泉州市金融工作局日前發布消息稱，市地方金融監督管理局已於３月底召開會議，就金

融業增加值季度核算調整作出說明，並要求及時傳達國家統計局、中國人民銀行總行關於核算指

標調整的要求和部署。

《路透》指出，包括全國性股份制銀行以及其他省份的多位業內人士均證實了調整金融業增

加值核算方法一事，由此表明，此舉應該是全國範圍內的統一行動，惟具體實施時間尚不清楚。

報道引述一名業內人士稱，「年內肯定會實施，現在我們已經要求這麼報數據了」。另一名

業內人士認為，以後都不用通過季末衝存貸款來提高有關數據，但就債市而言，大部分銀行對此

舉的關注沒那麼大，不會影響市場趨勢。



＊分析指可緩減季末衝存款壓力，減少地方ＧＤＰ訴求帶來的擾動＊



市場人士認為，新的核算方法有助於降低地方政府對銀行存貸規模影響意願，銀行季末衝存

款規模壓力減小，理財季末回表動力下降，季末對債市的擾動亦將減弱，同時也會提高銀行間月

末資金面穩定性。

廣發證券銀行聯席首席分析師王先爽發表報告認為，近年銀行業系統的進步，讓銀行「淨利

息和手續費收入」數據能夠快速提取，為銀行業ＧＤＰ初核方式改進提供了技術上的可能。如後

續銀行業ＧＤＰ初核增速改為參考「淨利息和淨手續費」增速，將明顯提高銀行業ＧＤＰ初核數

據準確度。

報告並認為，調整金融業增加值核算方法有望降低地方ＧＤＰ訴求對銀行經營和金融市場的

擾動，銀行低效空轉的存貸規模有望下降，有助於存貸利差壓力的緩解，同時提高銀行間月末資

金面穩定性；一方面更能體現金融讓利的效果，另一方面ＧＤＰ初核增速更加紮實，增加後續宏

觀政策尤其是廣義財政發力的可能，季度經濟增速斜率向上的概率提高，銀行基本面預期有望改

善，復甦類銀行有望獲得超額收益。（ｓｌ）

