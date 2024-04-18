【ＦＯＣＵＳ】「得賓州者得天下」，拜登大打關稅、富人牌

【ＦＯＣＵＳ】去年進口量不到中國鋼材總出口的１％，但關稅大棒先舞起來；自２０２２

年３月即提出的「億萬富翁稅」至今仍只聞樓梯響，但公平箭靶先豎起來。本周接連在賓夕法尼

亞州為競選造勢的拜登，毫無意外地將矛頭對準中國和富人，醉翁之意全在該州具決定性的１９

張選舉人票。



＊預告對中國造鋼鋁加關稅兩倍＊



距離１１月５日美國總統大選僅剩半年有餘，「得賓州、得天下」魔咒之下，為取悅該州的

關鍵選民群體－－白人工人階級，拜登繼２０１９年４月將２０２０選戰首場集會選址匹茲堡後

，周三（１７日）再次蒞臨「鋼城」，在美國鋼鐵工人聯合會（ＵＳＷ）總部發表對華強硬演講

。

他聲稱，中國「退休人口多過勞動人口」，「什麼都不進口且排外」；又指摘中國政府向國

內鋼企投入資金補貼，並以低得不公平的價格將過剩的鋼鐵傾銷全球市場，導致賓州和俄州於

２０００年至２０１０年期間有１４０００名鋼鐵工人失業。他預告，一旦美國貿易代表證實中

國的反競爭貿易行為，將提高鋼鐵和鋁的進口關稅，從現時平均７﹒５％至２５％。

不過，實際數據顯示，美國從來不是中國鋼鐵的重要市場，２０２３年僅從中國進口鋼材

５９﹒８萬噸，佔中國９０２６萬噸鋼材總出口量不到１％。若按拜登的說法，中國鋼鐵和鋁通

過墨西哥進口到美國，但以中國去年對墨西哥出口總值８１４﹒７億美元，其中鋼鐵製品及鋼鐵

總計３２﹒２億美元計，仍僅佔中國去年鋼材總出口額的３﹒８％，「傾銷」之說難站住脚。



＊站隊ＵＳＷ工會，反日鐵收購案＊



拜登「選票優先」的另一證據，是選擇跟ＵＳＷ站在同一陣線，反對全球第四大鋼鐵公司日

鐵（Ｎｉｐｐｏｎ Ｓｔｅｅｌ）收購美國鋼鐵公司（Ｕ﹒Ｓ﹒Ｓｔｅｅｌ）。就在上周五

（１２日），後者的股東剛以壓倒性多數批准此項１４０億美元的交易，此交易被視作將為江河

日下的美國鋼鐵注入新的資本和技術。

ＵＳＷ反對此項收購的理由是，股東的套現行為將影響工會成員、退休員工。具體而言，美

國鋼鐵的主要業務高爐煉鋼擁有大量工會會員，但日鐵給予該業務的估值卻低於電爐業務（理論

上，電爐需要的能源、勞動力少於高爐），工會擔心高爐業務未來或遭日鐵關閉。

此外，拜登周二（１５日）在賓州另一城市、他的童年故鄉斯克蘭頓造勢時，再次推銷對億

萬富翁實施２５％最低稅率的計劃，會場橫幅上寫著「稅收公平（ＴＡＸ ＦＡＩＲＮＥＳＳ）

」大字。不過，他２０２２年、２０２３年、２０２４年連續三年在聯邦預算案中提出對富人加

稅，包括對淨資產超過一億美元的家庭徵收２０％（最新增至２５％）的稅，至今仍雷聲大雨點

小。



＊關鍵搖擺州，擁１９張選舉人票＊



盡管如此，將矛頭對準中國和富人，或有助鞏固擁有１２０萬會員的ＵＳＷ的背書，以及斯

克蘭頓７﹒５萬名工人階級的支持，力爭１１月大選拿下賓州。

分析相信，拜登、特朗普的二次對決，勝敗幾乎全係於數個關鍵搖擺州，其中擁有１９張選

舉人票的賓夕法尼亞，重要性更冠絕佐治亞州（１６票）、北卡羅萊納（１６票）、密西根州

（１５票）、亞利桑那州（１１票）、威斯康辛州（１０票）。

２０１６年，特朗普在該州以０﹒７個百分點擊敗希拉里，令這個傳統「藍州」轉紅，而

２０２０年，拜登在該州再以１﹒２個百分點擊敗特朗普入主白宮。今次誰將贏得賓州？上周六

（１３日）剛剛在賓州造勢的特朗普，料很快重回此地反擊。

