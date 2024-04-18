《打擊貪腐》人行前副行長范一飛受賄３﹒８６億，一審擇期宣判

《經濟通通訊社１８日專訊》中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛受賄案一審今日在湖

北省黃岡市中級人民法院開庭。檢察院起訴指控，范一飛在中國人民建設銀行、建設銀行、中國

人民銀行等機構工作的２９年間，非法收受財物共計折合人民幣３﹒８６億餘元。范一飛當庭表

示認罪悔罪。最後法庭宣布休庭，擇期宣判。

湖北省黃岡市人民檢察院指控，１９９３年至２０２２年，范一飛利用擔任原中國人民建設

銀行信托投資公司計財部經理、總經理助理、資金計劃部副主任，中國建設銀行資金計劃部副主

任、財務會計部總經理、計劃財務部總經理、行長助理、黨委委員、副行長，中國投資有限責任

公司黨委委員、副總經理兼上海銀行董事長，中國人民銀行黨委委員、副行長等職務上的便利，

以及利用職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個

人在貸款融資、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，直接或者通過其特定關係人非法收受財

物共計折合人民幣３﹒８６億餘元。

５９歲的范一飛２０２２年１１月落馬，是中共二十大後首位落馬的金融系統副部級官員。

去年６月初，范一飛被開除黨籍和公職，中紀委國家監委當時的通報顯示，范一飛所涉問題包括

：縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權色交易；違規干預、插手執法活動；毫無紀法底線，膽

大妄為，「靠金融吃金融」、「以錢生錢」，長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利

為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物等。（ｓｌ）

