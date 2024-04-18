《神州債市》境外機構３月買入五百億人幣債券，連續七個月淨買入

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行上海總部發布３月境外機構投資銀行間債券市場簡報

顯示，截至３月末，境外機構持有銀行間市場債券４萬億元（人民幣．下同），約佔銀行間債券

市場總託管量的２﹒９％。這意味３月境外機構投資者淨買入人民幣債券約５００億元，連續七

個月淨買入。

從券種看，境外機構的主要託管券種是國債，託管量為２﹒２４萬億元，佔比５６％；其次

是政策性金融債，託管量為０﹒８４萬億元，佔比２１％。

３月新增２家境外機構主體進入銀行間債券市場。截至３月末，共有１１２９家境外機構主

體入市，其中５６０家通過直接投資渠道入市、８２３家通過「債券通」渠道入市，當中２５４

家同時通過兩個渠道入市。

此外，３月境外機構在銀行間債券市場的現券交易量約為１﹒８６萬億元，日均交易量約為

８８５億元。



＊機構：匯率波動風險減弱，人民幣債券吸引力提升＊



中金公司固定收益團隊近期發布研報認為，此輪境外資金增持中國債券的更核心支撐來自於

人民幣債券吸引力的提升，人民幣實際利率偏高、鎖匯綜合收益領先、資本利得可觀、匯率波動

風險減弱等，推升了人民幣債券的自身吸引力，同時持續貿易順差、區域協同發展、去美元化等

，加快了人民幣國際化進程。（ｓｌ）

