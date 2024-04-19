【聚焦數據】首季消費貢獻率７４％，拉動ＧＤＰ增３﹒９個百分點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》商務部副部長郭婷婷在國新辦發布會上表

示，一季度中國ＧＤＰ同比增長５﹒３％，其中最終消費支出的貢獻率為７３﹒７％，拉動

ＧＤＰ增長３﹒９個百分點。升級類商品銷售實現較快增長。一季度社會消費品零售總額增長

４﹒７％，其中限上單位體育娛樂用品類、通訊器材類商品零售額分別增長１４﹒２％和

１３﹒２％。服務消費潛力持續釋放，一季度服務零售額增長１０％。



＊淨出口對經濟增長的貢獻率升至１４﹒５％＊



一季度貨物貿易規模１０﹒２萬億元（人民幣．下同），單季首次突破１０萬億元；增速為

５％，是６個季度以來的新高。淨出口對經濟增長的貢獻率升至１４﹒５％。從商品看，機電產

品出口較快增長，勞動密集型產品出口也有不錯表現，紡織服裝、家具及零件分別增長５﹒４％

、２３﹒５％。受國內需求帶動，能源、集成電路等進口分別增長８％、１４﹒３％。

從市場看，新興市場保持活力，一季度對共建「一帶一路」國家進出口增長５﹒５％；發達

國家市場有所恢復，其中對美國進出口增速較上年同期提升約５﹒５個百分點。

從主體看，一季度有進出口實績的外貿企業數量增長８﹒８％，其中民營企業數量增長

１０﹒４％，佔比達到８５﹒３％。商務部近期對重點外貿企業調查顯示，３月反映用工增長的

企業佔比較前兩個月上升１﹒７個百分點，達到８８﹒８％，企業的信心和預期進一步增強。

