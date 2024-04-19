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AH股新聞

19/04/2024 16:53

《駐京專電》商務部：首季與共建一帶一路國家貨物進出口增超５％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》商務部綜合司司長楊濤介紹高質量共建「
一帶一路」的新進展和新成效，一季度，中國與共建國家貨物貿易進出口超過４﹒８萬億元（人
民幣．下同），增長５﹒５％，比外貿整體增速高０﹒５個百分點，佔進出口總額的比重達到
４７﹒４％。從出口商品看，既有與企業生產密切相關的電子信息、儀器儀表、裝備制造等高技
術產品，也有滿足民生需要的家電、服裝等消費品。從進口商品看，中國與共建國家積極分享中
國大市場的機遇，一季度從共建國家進口的能礦產品以及集成電路、汽車零部件等工業品不斷增
長。
　　一季度，中國對共建國家的非金融類直接投資達５４３﹒２億元，增長１２％，佔同期對外
投資總額的２２﹒４％。從投向看，對ＲＣＥＰ成員國投資增長３３﹒５％、對中東歐國家投資
增長４１﹒３％，均大幅高於整體增速。
　　一季度，中國在共建國家承包工程完成營業額達到１８４６億元，增長７﹒９％。合作項目
更加注重綠色環保，一季度節能環保工程完成營業額增長１８﹒４％，超過整體增速１２個百分
點。例如，中國在中東、西亞、中亞等地區承建了一批光伏電站項目陸續完工，將為當地提供綠
色清潔能源。
　

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