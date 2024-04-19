《駐京專電》潘功勝出席Ｇ２０央行行長會，討論發展可持續金融等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》二十國集團（Ｇ２０）１７－１８日在國

際貨幣基金組織春季會議期間，於美國華盛頓特區召開今年第二次Ｇ２０財長和央行行長會，主

要討論了發展可持續金融、完善國際金融架構等領域的工作進展。中國人民銀行行長潘功勝出席

會議並發言，中國人民銀行副行長宣昌能參加會議。

潘功勝在發言中強調，更加開放、包容的多邊貿易體系有利於穩定全球跨境資本流動。潘功

勝還介紹了中國人民銀行持續推進綠色金融的最新進展，包括近期發布《關於進一步強化金融支

持綠色低碳發展的指導意見》，表示中國人民銀行作為Ｇ２０可持續金融工作組聯合主席，感謝

各方對工作組工作的支持，將繼續與各方密切合作推進今年重點工作。



＊Ｇ２０會議呼籲採取措施維護國際資本流動的穩健性＊



會上各方表示支持形成可信、穩健、公平的轉型計劃，認同應減輕中小企業的可持續信息披

露負擔，同時建議多渠道動員氣候融資，提高資金的可及性和可負擔性。會議肯定了Ｇ２０可持

續金融工作組的積極進展，期待工作組提出相關政策建議。會議成員普遍支持提高多邊開發銀行

融資能力，呼籲採取措施維護國際資本流動的穩健性，幫助脆弱經濟體復甦。

