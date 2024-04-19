《駐京專電》金監總局：重拳整治金融市場亂象，大幅提高違法成本

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家金監總局黨委理論學習中心組在《人

民日報》撰文稱，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題。提到，堅決做到監管「長牙帶刺」

、有稜有角，以嚴的主基調破解金融監管「寬鬆軟」。必須嚴格執法、敢於亮劍，加大稽查檢查

和行政處罰力度，強化監審聯動、行刑銜接、紀法貫通，以零容忍的態度重拳整治金融市場亂象

，大幅提高違法違規成本，切實增強監管震懾力和有效性。



＊加快推進中小金融機構風險處置＊



文章稱，加快推進中小金融機構風險處置。目前，作為中國金融安全基本盤的大型金融機構

總體穩健，風險主要集中在中小金融機構。必須加大力度推進中小金融機構改革化險，完善金融

機構公司治理，嚴防內部人控制和大股東操作，嚴防利益輸送和違法違規關聯交易。把握好時度

效，有計劃、分步驟開展工作，推動「一省一策」、「一行一策」、「一司一策」制定風險處置

方案。多措並舉充實行業保障基金等風險處置資源。



＊金融風險與房地產風險、地方債務風險相互交織＊



強化重點領域金融風險防控。當前，金融風險與房地產風險、地方債務風險相互交織、密切

聯系，風險隱蔽性、突發性、傳染性特別強。必須適應房地產市場供求關系發生重大變化的新形

勢，推動積極穩妥化解房地產風險，為加快構建房地產發展新模式提供有效金融支持。配合建立

同高質量發展相適應的政府債務管理機制，統籌抓好化債和發展。嚴厲打擊非法金融活動，嚴禁

「無照駕駛」、「有照違章」。牢牢把握國際局勢變化和國際金融市場動態，妥善應對外部衝擊

風險。

