【提振Ａ股】４月８５家Ａ股公司啟動首次回購，金額超６﹒５億元

《經濟通通訊社１９日專訊》進入二季度，內地上市公司回購步伐進一步加快。據《上海證

券報》不完全統計，今年４月以來，滬深北三大交易所已有８５家上市公司發布了首次回購股份

的相關公告，累計實施金額超６﹒５億元（人民幣．下同）。

從回購金額的上限來看，湘財股份（滬：６０００５９）、中恒集團（滬：６００２５２）

、國恩股份（深：００２７６８）、鮑斯股份（深：３００４４１）等２４家公司擬回購股份的

資金超過１億元，晶合集成（滬：６８８２４９）、阿特斯（滬，６８８４７２）的擬回購金額

上限高達１０億元。

從回購目的看，主要用於實施股權激勵或員工持股計劃，也有不少公司將回購股份予以註銷

。整體來看，此輪回購行動的方案多是在今年２月至３月發布，４月以來上市公司實施回購的步

伐逐漸加快。部分上市公司回購主動性、積極性高漲，從發布方案到首次回購僅間隔３個至５個

交易日。

業內人士表示，通常上市公司回購股份向市場傳遞出股價被低估的信號，有助於提振市場信

心，助力股價企穩回升。回購的股票用於股權激勵或員工持股計劃，在避免稀釋原有股東權益的

同時，還可以激勵員工為公司長遠發展和利潤增長作出貢獻，有助於公司提升綜合競爭力。

（ｌｃ）

