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AH股新聞

19/04/2024 09:53

【提振Ａ股】４月８５家Ａ股公司啟動首次回購，金額超６﹒５億元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》進入二季度，內地上市公司回購步伐進一步加快。據《上海證
券報》不完全統計，今年４月以來，滬深北三大交易所已有８５家上市公司發布了首次回購股份
的相關公告，累計實施金額超６﹒５億元（人民幣．下同）。
　　從回購金額的上限來看，湘財股份（滬：６０００５９）、中恒集團（滬：６００２５２）
、國恩股份（深：００２７６８）、鮑斯股份（深：３００４４１）等２４家公司擬回購股份的
資金超過１億元，晶合集成（滬：６８８２４９）、阿特斯（滬，６８８４７２）的擬回購金額
上限高達１０億元。
　　從回購目的看，主要用於實施股權激勵或員工持股計劃，也有不少公司將回購股份予以註銷
。整體來看，此輪回購行動的方案多是在今年２月至３月發布，４月以來上市公司實施回購的步
伐逐漸加快。部分上市公司回購主動性、積極性高漲，從發布方案到首次回購僅間隔３個至５個
交易日。
　　業內人士表示，通常上市公司回購股份向市場傳遞出股價被低估的信號，有助於提振市場信
心，助力股價企穩回升。回購的股票用於股權激勵或員工持股計劃，在避免稀釋原有股東權益的
同時，還可以激勵員工為公司長遠發展和利潤增長作出貢獻，有助於公司提升綜合競爭力。
（ｌｃ）

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