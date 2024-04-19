《駐滬專電》上海兩大國資投資平台合併重組，總資產超１３００億

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市國資委近日宣布，上海國投公司與

上海科創投集團實施聯合重組，目標是打造具備科創引領力和國際影響力的行業龍頭公司。兩大

國資集團聯合重組，將在上海組建出一個「巨無霸」的科創投資平台，管理資產規模超過

１３００億元人民幣。

在一級市場上，上海科創投集團較為活躍，是上海唯一以早期創投為主業的國有核心投資平

台，管理資本規模１２００億元人民幣，參股創投基金１６２家，參股基金投資項目逾２０００

家，投資培育上市企業近２００家，其中科創板上市企業８８家（佔科創板上市總數１７％）。

而上海國投公司則是上海國資體系內的重要角色，２０２１年經上海市委、市政府批准成立

，是由上海市國資委出資並直接監管的國有資本投資平台公司，亦是上海市深化國資國企改革、

構建新型國有資本投資體系的重要舉措。專注於戰略性持有市場競爭類企業股權、私募股權投資

基金管理和產業投資、受託管理划轉社保基金股權等核心主業。

與此同時，上海科創投集團官方微信發文稱，上海組織部部長張為日前在上海國投公司與科

創投集團聯合重組暨領導班子調整宣布會議上表示，臨港集團董事長袁國華調任上海國投公司黨

委書記、董事長，負責主導此次上海國投與上海科創投合併重組。

袁國華生於１９６６年，此前擔任上海臨港經濟發展（集團）有限公司臨港新片區黨工委副

書記、臨港集團黨委書記、董事長，負責金融、外資外貿等工作，分管金融貿易處，主持臨港集

團全面工作。

