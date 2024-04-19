《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行稱擇機用好貨幣政策儲備工具

《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人行：擇機用好貨幣政策儲備工具

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人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新１８日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，前期出

台的一系列貨幣政策措施正在逐步發揮作用，國民經濟持續回升、開局良好。未來貨幣政策還有

空間，將密切觀察政策效果及經濟恢復、目標實現情況，擇機用好儲備工具。



政策舉措加快落地，更多「長錢」入市可期

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國務院日前發布《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》提出，建立培育

長期投資的市場生態，完善適配長期投資的基礎制度，構建支持「長錢長投」的政策體系。



空間大動力強，工業經濟運行平穩向好

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工信部副部長單忠德１８日在國新辦新聞發布會上表示，２０２４年一季度中國工業經濟運行平

穩向好。工信部將著力把高質量發展的要求貫徹到新型工業化全過程，加強科技創新與產業創新

深度融合。發展高科技，實現產業化，培育發展新質生產力，加快構建以先進製造業為支撐的現

代化產業體系。





《上海證券報》



貨幣政策仍有空間，將擇機用好儲備工具

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人行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新１８日在國新辦新聞發布會上表示，前期出台的一系列

貨幣政策措施正在逐步發揮作用，國民經濟持續回升、開局良好。未來貨幣政策仍有空間，將密

切觀察政策效果及經濟恢復、目標實現情況，擇機用好儲備工具。



境外投資者連續７個月淨買入中國債券

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境外投資者持續增持中國債券，已實現連續７個月淨買入。人行上海總部１８日發布的數據顯示

，截至３月末，境外機構持有銀行間市場債券４萬億元（人民幣．下同）。這也意味著，境外機

構今年３月淨買入人民幣債券約５００億元。



重塑資本市場監管體制機制

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重塑資本市場監管體制機制，必須依法治市，堅持市場化法治化改革方向不動搖，尊重規律、尊

重規則。加強資本市場法治建設是監管得以持續有效實現的重要基礎，提升違法違規成本，能從

法律上、制度上、監管執法和司法上加大投資者保護力度，增強資本市場內在穩定性。





《證券時報》



保持人民幣匯率基本穩定，貨幣政策還有空間

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國新辦１８日舉行新聞發布會，人行、國家外匯管理局有關負責人介紹２０２４年一季度金融運

行和外匯收支情況。整體來看，一季度，金融總量穩定增長、融資成本穩中有降、信貸結構持續

優化、信貸節奏平穩、外匯市場展現出較強韌性。



「敢想敢衝」重塑新重慶，「先立後破」錨定４萬億新坐標

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２０２３年，重慶實現國內生產總值３０１４５﹒７９億元，成為中西部地區首個ＧＤＰ超３萬

億元的城市。隨著ＧＤＰ邁向４萬億元，重慶不斷重塑著自身的「立」與「破」，一個現代製造

業賦能下的新重慶正冉冉升起。



落實落細「嚴」字當頭，監管層緊盯上市公司年報

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上市公司２０２３年年報正陸續披露中，監管層的年報審查也在緊鑼密鼓地跟進。據證券時報統

計，３月１５日至４月１８日，已有２０家上市公司收到交易所年報問詢函，其中近半數為ＳＴ

公司，問詢重點包括經營業績變動幅度過大原因、部分財務指標異常、重組收益情況、資產減值

、持續經營能力等多方面。（ｌｃ）

