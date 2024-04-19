《神州經脈》首季ＦＤＩ僅３０１７億，中東局勢升級股匯均跌

《神州經脈》以色列據稱對伊朗發動報復襲擊，加上美聯儲官員發布鷹派言論甚至稱有需要

可以加息，亞太股市震盪。不過，在能源和重磅銀行股維穩下，滬指跌勢逐漸收窄，全日（１９

日）僅軟０﹒２９％，報３０６５﹒２６點，但有超過３３００隻個股下跌，深市重災區，深成

指跌１﹒０４％，創業板指挫１﹒７６％。觀望情緒增，兩市全日成交８６０３億元（人民幣．

下同），按日減少９﹒４％，陸股通淨流出近６５億元。

回顧全周，周一至周二（１５至１６日），市場擔心中證監收緊退市規則，導致大量股份面

臨退市風險，小盤微盤股釀股災，反映小盤股表現的中證２０００指數兩日累計跌幅近１１％，

萬得微盤股指數兩日累計暴跌超過１９％。中證監迅即回應，派定心丸稱已設過渡期，面臨退市

風險個股不多，市場情緒修復，周三（１７日）Ａ股反彈個股集體飄紅，昨日（１８日）一度摸

頂三千一，惟沽壓湧現，自此回落。全周滬綜指坐過山車，累計仍漲１﹒５２％。

值得留意的是，儘管大盤行情修復，但震盪給小盤股帶來的傷害則未能彌補，中證２０００

指數全周仍跌５﹒５％，連續兩周下跌。

隔夜美聯儲局官員表態偏鷹，疊加中東局勢驟然升級，避險需求推高美元，人民幣隨非美貨

幣走弱。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４０１，較上個交易日４時３０分

收盤價跌１１點子，兩連跌，創去年１１月１７日以來五個月新低，全日在７﹒２３８５至

７﹒２４３１之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０４６，較上個交易日跌２６點子

，止兩連升，創３月１日以來一個半月新低，與市場預測偏離重新擴大至逾１４００點，上個交

易日報７﹒１０２０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 二十國集團（Ｇ２０）１７－１８日在國際貨幣基金組織春季會議期間，於美國華盛頓特

區召開今年第二次Ｇ２０財長和央行行長會，主要討論了發展可持續金融、完善國際金融架構等

領域的工作進展。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並發言，強調更加開放、包容的多邊貿易體

系有利於穩定全球跨境資本流動，又介紹了中國人民銀行持續推進綠色金融的最新進展等。



２﹒ 商務部副部長郭婷婷在國新辦發布會上表示，一季度實際使用外資（ＦＤＩ）達

３０１６﹒７億元，仍然處於歷史較高水平。數據顯示，今年１－２月ＦＤＩ為２１５０﹒９億

元，同比下降１９﹒９％；而去年一季度ＦＤＩ為４０８４﹒５億元，同比增４﹒９％。另外，

郭婷婷表示，一季度中國ＧＤＰ同比增長５﹒３％，其中最終消費支出的貢獻率為７３﹒７％，

拉動ＧＤＰ增長３﹒９個百分點；一季度貨物貿易規模１０﹒２萬億元，單季首次突破１０萬億

元，增速為５％，是六個季度新高；淨出口對經濟增長的貢獻率升至１４﹒５％。



３﹒ 部分基金近期發布的２０２４年一季報證實，在今年一季度的Ａ股調整行情中，中央匯金

大手筆買入托市。目前披露季報的三隻寬基ＥＴＦ，匯金就耗資約１４５０億元。其中，嘉實滬

深３００ＥＴＦ季報顯示，一季度中央匯金增持該基金１５６億份，截至一季度末，匯金共持有

１８２﹒８６億份該基金。華夏滬深３００ＥＴＦ季報披露，中央匯金一季度申購的１７０億份

額，耗資約５６０億元。截至一季度末，中央匯金持有華夏上證５０ＥＴＦ總份額為

２８２﹒２１億份，持倉市值為６９１億元，其中一季度申購份額為１５８﹒６７億份，結合市

場走勢看，中央匯金買入金額約為３６０億元。



４﹒ 國家金監總局黨委理論學習中心組在《人民日報》撰文稱，堅持把防控風險作為金融工作

的永恒主題，堅決做到監管「長牙帶刺」、有稜有角，以嚴的主基調破解金融監管「寬鬆軟」，

強調必須嚴格執法、敢於亮劍，加大稽查檢查和行政處罰力度，強化監審聯動、行刑銜接、紀法

貫通，以零容忍的態度重拳整治金融市場亂象，大幅提高違法違規成本，切實增強監管震懾力和

有效性。



５﹒ 上海統計局公布，一季度上海市實現地區生產總值１﹒１萬億元，同比增長５％，低於全

國首季ＧＤＰ同比增長５﹒３％水平。其中，第一產業增加值１９﹒５４億元，同比增長

１０﹒９％；第二產業增加值２３８７﹒２４億元，增長２﹒２％；第三產業增加值

８６９１﹒６８億元，增長５﹒８％。消費方面，一季度上海社會消費品零售總額

４６１４﹒３５億元，同比增長０﹒１％。一季度，上海居民人均可支配收入２﹒６５萬元，同

比增長４﹒９％。城鎮調查失業率平均值為４﹒２％。



６﹒ 平安信託今日發公告稱，平安信託訴正榮各回購方股權回購案件現已取得一審勝訴判決，

後續公司將堅決推動法院判決生效後的司法執行。涉事產品為平安信托福寧６１５號集合資金信

托計劃，屬房地產股權投資類產品，信託資金以股權投資方式投資於正榮地產的廈門市住宅項目

，原於今年３月２９日到期兌付，但正榮地產出現債務違約。公告稱，平安信託已實現對底層項

目章證照及銀行帳戶的嚴格監管，並持續跟進底層項目的開發運營、銷售及利潤分配情況，保障

項目施工建設，加強營銷推廣力度，加快項目銷售，提升資金回籠效率，加快實現現金回收。



７﹒ 深圳海關統計數據顯示，一季度深圳市進出口１﹒０２萬億元，為１０年來同期首次突破

萬億元大關，同比增長２８﹒８％，佔同期廣東省進出口總值的５０％。其中，進口

３７７８﹒５億元，增長２９﹒９％；出口６４２４﹒４億元，增長２８﹒２％，出口居內地外

貿城市首位。另外，人民銀行深圳市分行、國家外匯管理局深圳市分局在２０２４年第一季度新

聞發布會上表示，一季度，深圳跨境人民幣收付金額達１﹒１萬億元，穩居全國第三，同比增長

２０﹒５％。



８﹒ 美眾議院議長約翰遜（Ｍｉｋｅ Ｊｏｈｎｓｏｎ）最新提出的方案，將ＴｉｋＴｏｋ由

字節跳動剝離法案納入一籃子需透過快速表決程序的立法案，當中包括為烏克蘭及以色列提供援

助的提案，估計法案將於周六（２０日）在參議院通過後，將迅速審議通過。參議院表示，有關

版本與眾議院早前通過的版本不同，是要求字節跳動在一年內出售ＴｉｋＴｏｋ，而不是半年。

（ｓｌ）

