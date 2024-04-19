《鍾之日記》壞消息夾擊，股市站不穩

《鍾之日記》４月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



以色列據稱對伊朗發動報復襲擊，再度引爆中東火藥桶，加上美聯儲官員發布鷹派言論甚至

稱有需要可以加息，亞太股市驚嚇連連，日股大跌２﹒６％，韓股挫１﹒６％，台股更崩

３﹒８％穿兩萬關。

恒指今早低開１３９點。盤中跌勢轉急，最多跌３４１點，最低跌至１６０４４點。後有報

道指，伊朗方面受損有限，緊張局勢得以暫時緩和。恒指尾端跌幅收窄，收報１６２２４，跌

１６１點或１％，主板成交近１０６２億元。



＊Ａ股觀望增，滬小跌深急挫＊



Ａ股跟隨亞太股市震盪，但在能源和重磅銀行股維穩下，滬指跌勢逐漸收窄，全日僅軟

０﹒２９％，報３０６５﹒２６點，然而全日仍有超過３３００隻個股下跌，深市成重災區，深

成指跌１﹒０４％，創業板指挫１﹒７６％。觀望情緒增，兩市全日成交８６０３億元人民幣，

按日減少９﹒４％，陸股通淨流出近６５億元。

回顧全周，周一至周二（１５至１６日）小盤微盤股釀股災，中證監迅即回應，派定心丸稱

已設過渡期，面臨退市風險個股不多，市場情緒修復，周三（１７日）Ａ股反彈個股集體飄紅，

昨日一度摸頂三千一，惟沽壓湧現，自此回落。全周滬綜指坐過山車，累計仍漲１﹒５２％，然

而震盪給小盤股帶來的傷害則未能彌補，中證２０００指數全周仍跌５﹒５％。



＊以色列啟軍事報復，油股上升＊



中東地緣政治衝突愈演愈烈，國際油價在亞洲交易時段大漲，石油股亦漲，中石油

（００８５７）升２﹒３％，中石化（００３８６）升１﹒５％，中海油（００８８３）升

１﹒２％；軍工股見飆，大陸航空科技控股（００２３２）升１３﹒９％，中航科工

（０２３５７）升２﹒５％。

據伊朗當地媒體報道，周五黎明時分，伊朗中部一個軍事基地附近發生了三起爆炸事件，伊

朗立即啟動了多個省份的防空系統。伊朗當局表示，發動襲擊的無人機已被擊落，出現爆炸是防

空系統成功攔截，強調迄今為止沒有發生導彈襲擊。不過有美媒引述一名美國官員指，以色列對

伊朗一處目標實施了導彈襲擊，目標不是核設施。

以色列的報復對象不止伊朗，敘利亞政府指該國南部蘇韋達省和德拉省的敘利亞武裝部隊據

點及雷達站遭以色列攻擊，以及伊拉克亦有居民稱聽到了戰鬥機飛行時發出的巨大聲響。





＊出海建廠遇阻，車股齊跌＊



今日汽車股普遍走挫。有外電爆料稱，墨西哥政府在美國壓力下將不會再為中國電動車企業

提供低價土地或減稅等優惠，並會與中國車企保持距離。

據報道，墨西哥官員１月與電動汽車製造商龍頭比亞迪（０１２１１）高層開會時表明，該

國不會像過去那樣給予汽車製造商補助，鼓勵其在當地設廠，並且暫停未來與中國車企舉行的談

判。消息人士認為，此舉是受到來自美國貿易代表署的壓力，要求將中國電動車企業排除在「北

美自由貿易協定」（ＮＡＦＴＡ）建立的自由貿易區之外。

若如報道所述，今年１月是墨西哥政府與比亞迪的最後一次會面，為何比亞迪２月仍表示不

排除在墨西哥設廠的可能？市場疑慮中資車企在海外被全面堵截，比亞迪低開低走，收跌２％。

另外，理想汽車（０２０１５）最新發布家庭五座ＳＵＶ理想Ｌ６，將提供Ｐｒｏ和Ｍａｘ

兩個版本，售價分別為２４﹒９８萬元和２７﹒９８萬元人民幣，將在４月開啟交付。美團

（０３６９０）王興表示，ＭＥＧＡ有點像是為理想ＣＥＯ本人造的車，Ｌ６才是理想員工為自

己造的車。

提到理想ＭＥＧＡ，市場仍記得其上市以來因外形問題惹來諸多爭議，銷情也遜預期，未知

剛剛發布Ｌ６是否可以扳回一局？理想汽車今日曾跌８﹒５％低見１０５元，收市則跌７﹒４％

。

其他汽車股表現亦差，小鵬汽車（０９８６８）跌近７﹒４％，蔚來（０９８６６）收跌約

１﹒８％，恒大汽車（００７０８）收跌約６％。





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