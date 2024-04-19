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AH股新聞

19/04/2024 10:07

《Ａ股焦點》台積電降行業增長前景，半導體股急挫廣立微瀉１２％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》晶片代工大廠台積電第一季利潤一年來首次增長，總裁魏哲家
在法人說明會上下調今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，震撼市場

　　魏哲家坦言，整體半導體市場將經歷更和緩及漸進的復甦，包括半導體與晶圓代工都正在擺
脫急劇庫存調整和２０２３年的低基期，因而下調２０２４全年全球半導體市場（不含記憶體）
的展望，由原先與估年增超過１０％，降為增加約１０％；晶圓代工業看法則由原先估計年增長
２０％，下修為年增１５％至１７％。他認為，總體經濟和地緣政治的不確定性持續存在，可能
進一步影響消費者信心和終端市場需求。
　　魏哲家並調整對車用市場看法。他提到，三個月前預期今年車用市場會成長，如今看來將轉
衰退。
　　Ａ股半導體板塊急挫，廣立微（深：３０１０９５）瀉１２％，甬矽電子
（滬：６８８３６２）跌８﹒４％，力芯微（滬：６８８６０１）跌５﹒２％，賽微微電
（滬：６８８３２５）跌５％，芯源微（滬：６８８０３７）挫４﹒９％，拓荊科技
（滬：６８８０７２）、德明利（深：００１３０９）跌４﹒４％，偉測科技
（滬：６８８３７２）跌４﹒３％。（ｅｙ）

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