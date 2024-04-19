《中國要聞》工信部：大型企業須披露逾期尚未支付的中小企業款項

《經濟通通訊社１９日專訊》工信部發布《保障中小企業款項支付條例（修訂草案徵求意見

稿）》提出，機關、事業單位和大型企業不得要求中小企業接受不合理的付款期限、方式、條件

和違約責任等交易條件，不得違約拖欠中小企業的貨物、工程、服務款項。

《徵求意見稿》提出，機關、事業單位應當於每年３月３１日前將上一年度逾期尚未支付中小

企業款項的合同數量、金額等信息通過網站、報刊等便於公眾知曉的方式公開。大型企業應當將

逾期尚未支付中小企業款項的合同數量、金額等信息納入企業年度報告，通過企業信用信息公示

系統向社會公示。上市公司中的大型企業還應將上述信息納入年度報告等信息披露文件中。

上市公司中的大型企業未按照本條例的規定在年度報告等文件中履行信息披露義務的，由國

務院證券監督管理機構依法處理。

工信部相關負責人表示，及時支付中小企業款項，事關廣大市場經營主體的切身利益，是優

化營商環境的基礎性支撐，有必要進一步強化法治保障，促進市場經營主體誠實守信，維護正常

的市場交易秩序，保障各類市場經營主體之間的公平競爭，營造良好營商環境。（ｌｃ）

