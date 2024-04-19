【提振Ａ股】逾５０家私募借道ＥＴＦ加碼權益資產

《經濟通通訊社１９日專訊》今年以來，Ａ股市場震盪企穩，私募通過ＥＴＦ入市節奏加快

。私募排排網數據顯示，截至４月１７日，共有５２家私募出現在今年新成立的３０隻ＥＴＦ前

十大持有人名單中，其中不乏迎水投資、思勰投資、恒德資本等百億級私募。

在上述私募購買的３０隻ＥＴＦ中，６隻為紅利主題ＥＴＦ，比如廣發中證紅利ＥＴＦ、萬

家中證紅利ＥＴＦ、華安恆生港股通中國央企紅利ＥＴＦ等。與此同時，具備一定高股息特徵的

中證Ａ５０ＥＴＦ也迎來了私募的扎堆布局。易方達中證Ａ５０ＥＴＦ上市交易公告書顯示，截

至３月１１日，該基金前十大持有人名單中私募基金佔據３個席位，其中包括百億級私募迎水投

資旗下產品。華寶中證Ａ５０ＥＴＦ也吸引了３家私募進行布局。

私募積極布局ＥＴＦ背後，是對Ａ股市場的樂觀預期。根據一份來自三方平台的調查報告顯

示，５４﹒１７％的受訪私募看多今年二季度權益市場表現，認為驅動股市向上的積極因素正在

積累，Ａ股有望迎來估值回歸；４１﹒６７％的受訪私募對市場則持中性態度，僅有４﹒１７％

的受訪私募持謹慎態度。

暢力資產董事長寶曉輝分析稱，目前來看驅動Ａ股實現估值回歸的積極因素不斷顯現。首先

，新「國九條」的發布不僅將推動資本市場實現高質量發展，還會提振投資者信心；其次，４月

以來，包括中國在內的全球多個經濟體製造業ＰＭＩ數據出現復甦；最後，Ａ股整體估值仍處於

底部區域，中長期資金將在政策鼓勵下陸續湧入資本市場，因此二季度Ａ股市場結構性機會值得

關注。（ｌｃ）

