《Ａ股行情》亞太股市劇跌拖累，能源股托市滬指半日收跌０﹒４％

《經濟通通訊社１９日專訊》以色列據稱對伊朗發動報復襲擊，再度引爆中東火藥桶，加上
美聯儲官員發布鷹派言論甚至稱有需要可以加息，亞太股市驚嚇連連，日股大跌２﹒７％，韓股
挫２﹒３％，台股暫更崩超３％穿兩萬關。
跟隨亞太股市震盪，但在能源和重磅銀行股維穩下，滬指跌勢不大，半日僅軟０﹒４％，報
３０６２點，然而全日有超過３７５０隻個股下跌，深市為重災區，深成指跌１﹒３１％，創業
板指更挫２﹒２％。兩市半日成交５７２５億元（人民幣．下同），較上日（１８日）同時段減
少７﹒６％，陸股通淨流出近５３億元。
＊三桶油齊漲，半導體捱沽＊
中東地緣政治衝突愈演愈烈，盡管國際油價持平，石油股今早仍狂飆，潛能恒信
（深：３００１９１）、通源石油（深：３００１６４）飆升２０％封板，博匯股份
（深：３００８３９）升１４﹒２％；三桶油同急漲，中國海油（滬：６００９３８）升
４﹒７％，中國石油（滬：６０１８５７）、中國石化（滬：６０００２８）升２﹒８％。
晶片代工大廠台積電第一季利潤一年來首次增長，總裁魏哲家在法人說明會上下調今年全球
半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，震撼市場。半導體板塊瀉，廣立微
（深：３０１０９５）跌１２﹒９％，芯源微（滬：６８８０３７）跌７﹒７％，甬矽電子
（滬：６８８３６２）跌７﹒３％，賽微微電（滬：６８８３２５）跌６﹒７％，氣派科技
（滬：６８８２１６）跌５﹒７％，華海誠科（滬：６８８５３５）跌５﹒６％。（ｅｙ）
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