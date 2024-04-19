《Ａ股行情》環球震盪，滬指跌０﹒３％全周坐過山車累漲１﹒５％

《經濟通通訊社１９日報道》以色列據稱對伊朗發動報復襲擊，再度引爆中東火藥桶，加上

美聯儲官員發布鷹派言論甚至稱有需要可以加息，亞太股市驚嚇連連，日股大跌２﹒６％，韓股

挫１﹒６％，台股更崩３﹒８％穿兩萬關。

跟隨亞太股市震盪，但在能源和重磅銀行股維穩下，滬指跌勢逐漸收窄，全日僅軟

０﹒２９％，報３０６５﹒２６點，然而有超過３３００隻個股下跌，深市重災區，深成指跌

１﹒０４％，創業板指挫１﹒７６％。觀望情緒增，兩市全日成交８６０３億元（人民幣．下同

），按日減少９﹒４％，陸股通淨流出近６５億元。

回顧全周，周一至周二（１５至１６日），市場擔心中證監收緊退市規則，導致大量股份面

臨退市風險，小盤微盤股釀股災，反映小盤股表現的中證２０００指數兩日累計跌幅近１１％，

萬得微盤股指數兩日累計暴跌超過１９％。中證監迅即回應，派定心丸稱已設過渡期，面臨退市

風險個股不多，市場情緒修復，周三（１７日）Ａ股反彈個股集體飄紅，昨日（１８日）一度摸

頂三千一，惟沽壓湧現，自此回落。全周滬綜指坐過山車，累計仍漲１﹒５２％。

而值得留意的是，盡管大盤行情修復，但震盪給小盤股帶來的傷害則未能彌補，中證

２０００指數全周仍跌５﹒５％，連續兩周下跌。



＊中東冒火頭，能源軍工飆＊



中東地緣政治衝突愈演愈烈，國際油價在亞洲交易時段大漲，石油股狂飆，潛能恒信

（深：３００１９１）、通源石油（深：３００１６４）飆升２０％封板，博匯股份

（深：３００８３９）升１６％；三桶油同急漲，中國海油（滬：６００９３８）升４％，中國

石油（滬：６０１８５７）升２﹒８％，中國石化（滬：６０００２８）升２％。

軍工股亦擦槍走火，安達維爾（深：３００７１９）漲兩成漲停，愛樂達

（深：３００６９６）升１２﹒８％，立航科技（滬：６０３２６１）升１０％漲停，航新科技

（深：３００４２４）升８﹒７％，觀典防務（滬：６８８２８７）升７﹒３％，縱橫股份

（滬：６８８０７０）升６﹒９％。



＊半導體下跌，台積電下調行業前景＊



晶片代工大廠台積電第一季利潤一年來首次增長，總裁魏哲家在法人說明會上下調今年全球

半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，震撼市場。半導體板塊瀉，廣立微

（深：３０１０９５）跌１１﹒８％，芯源微（滬：６８８０３７）跌９﹒３％，甬矽電子

（滬：６８８３６２）跌７﹒５％，賽微微電（滬：６８８３２５）跌６﹒８％，寒武紀

（滬：６８８２５６）挫５﹒８％，盛美上海（滬：６８８０８２）挫

５﹒２％。

地產股顯著跌，萬科Ａ（深：０００００２）挫２﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）

跌２﹒１％，華僑城Ａ（深：００００６９）跌２％，招商蛇口（深：００１９７９）跌

１﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）走低１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５４１﹒６６ －０﹒７９

上證綜合指數 ３０６５﹒２６ －０﹒２９ ３９６６﹒１５

上證Ａ股指數 ３２１３﹒６０ －０﹒２９

深證成份指數 ９２７９﹒４６ －１﹒０４ ４６３７﹒２１

深圳創業板指數 １７５６﹒００ －１﹒７６

上證Ｂ股指數 ２５２﹒１１ －１﹒６２ ２﹒４３

深證Ｂ股指數 １０６５﹒４３ ＋０﹒１１ ０﹒４６

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