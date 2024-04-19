《Ａ股焦點》金價高企，黃金概念拉升，中潤資源升超５％

《經濟通通訊社１９日專訊》現貨黃金站上２４００美元╱盎司，為４月１２日以來首次，
日內漲０﹒９４％。Ａ股黃金概念展開升勢，鵬欣資源（滬：６００４９０）、寶地礦業
（滬：６０１１２１）漲停，中潤資源（深：０００５０６）升超５％，潮宏基
（深：００２３４５）升３﹒５％，湖南黃金（深：００２１５５）升３﹒２％，赤峰黃金
（滬：６００９８８）、西部黃金（滬：６０１０６９）、銀泰黃金（深：０００９７５）等快
速跟漲。（ｒｙ）
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19/04/2024 10:14
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日內漲０﹒９４％。Ａ股黃金概念展開升勢，鵬欣資源（滬：６００４９０）、寶地礦業
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（深：００２３４５）升３﹒５％，湖南黃金（深：００２１５５）升３﹒２％，赤峰黃金
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