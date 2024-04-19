【樓市鬆綁】江蘇泰州南通等城市取消首套房貸利率下限

《經濟通通訊社１９日專訊》內地再有更多城市取消首套住房貸款利率下限。江蘇泰州市、

常州市、南通市分別宣布，自４月１９日起階段性取消首套住房商業性個人住房貸款利率下限，

各銀行業金融機構自主確定本行首套個人住房貸款利率水平。目前全國統一的首套住房商業性個

人住房貸款利率下限為ＬＰＲ－２０基點。

中指研究院不完全統計，截至目前，全國已有逾４０個城市階段性取消首套房貸款利率下限

，包括廣東省內中山、惠州、東莞、佛山等１５個城市，山東省內青島、煙台等城市，江西省內

南昌、贛州、九江等城市，以及遼寧省內瀋陽、丹東、錦州等城市。



＊分析認為５年期以上ＬＰＲ仍有下調空間，年內或降息＊



《證券日報》引述中指研究院市場研究總監陳文靜表示，今年以來，部分重點城市房地產市

場情緒有所好轉，但多個二三線城市房地產市場活躍度不足，降低房貸利率可以更好地降低購房

者置業成本，促進需求釋放。接下來，符合條件的城市仍有望下調首套房貸款利率下限或階段性

取消首套房貸款利率下限，此前已經下調房貸利率下限的城市，也存在進一步下調的空間。短期

來看，５年期以上ＬＰＲ仍具備下調空間，年內降息預期仍在。（ｓｌ）

