【大國博弈】英國擬加大限制對華投資和貿易，中方斥極不明智

《經濟通通訊社１９日專訊》英國副首相杜永敦（Ｏｌｉｖｅｒ Ｄｏｗｄｅｎ）表示，英

國政府將成立一個審查小組，研究對外直接投資帶來的風險，同時就改進新興技術的出口控制展

開諮詢。

杜永敦在倫敦一個智發表演講時指出，英國的開放經濟正成為國家行為人及其代理人的目標

，涉及英國的對內對外投資流動、進出口和學術合作；一小部分對外投資可能會引發國家安全問

題，這些投資可能會推動技術進步，增強相關國家的軍事和情報能力。

杜永敦直言，英國經濟安全利益的方方面面都受到了威脅，而這些威脅的性質也在不斷變化

。英國不會與全球經濟脫勾，但必須去風險，將透過去年生效的《國家安全和投資法》及其他必

要措施，處理英國對外投資的國安風險，並將「關鍵礦物」和「半導體」列入敏感領域，未來所

有涉及有關範疇的投資，都需按法規要求進行審查。

杜永敦強調，英國將審查對外投資和出口的控制措施，以保護經濟安全，並警告稱全球經濟

在俄羅斯和中國等國家的行動面前十分脆弱。杜永敦認為，全球化暴露了經濟一體化的安全風險

，並列舉俄羅斯入侵烏克蘭引發的天然氣價格上漲，以及「中國的經濟脅迫行為」－－北京正尋

求讓世界愈來愈依賴中國，同時令中國毋須依賴他人。



＊中國駐英國使館強烈譴責杜永敦顛倒黑白＊



杜永敦還提到，中國在新疆、香港、南海存在「侵犯行為」。

對於杜永敦的涉華言論，中國駐英國使館發言人批評純屬顛倒黑白、惡意污蔑，中方對此堅

決反對、予以強烈譴責，敦促英方政客停止造謠惑眾，停止破壞中英關係。

發言人指出，新疆、香港事務純屬中國內政，也根本不存在所謂「侵犯」問題，更輪不到英

方指手畫腳。中國堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，堅定維護南海和平穩定，堅決反對任

何人在南海挑事生非、破壞地區穩定。至於英方指摘中國搞「經濟脅迫」，這純屬無中生有，無

比荒唐。如果英方限制技術領域對外投資和對外教育交流，將極其不明智，會嚴重影響英國技術

進步和教育事業發展。（ｓｌ）

