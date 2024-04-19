《大灣區》深圳首季進出口１﹒０２萬億，１０年來同期首破萬億關

《經濟通通訊社１９日專訊》深圳海關統計數據顯示，一季度深圳市進出口１﹒０２萬億元

（人民幣．下同），為１０年來同期首次突破萬億元大關，同比增長２８﹒８％，佔同期廣東省

進出口總值的５０％。其中，進口３７７８﹒５億元，增長２９﹒９％；出口６４２４﹒４億元

，增長２８﹒２％，出口居內地外貿城市首位。

一季度，深圳民營企業進出口７２０９﹒６億元，增長４５﹒２％，佔深圳進出口總值的（

下同）７０﹒７％，比重較去年同期提升８個百分點。同期，外商投資企業進出口２５２６﹒３

億元，增長２％，佔２４﹒８％。

一季度，深圳以一般貿易方式進出口５８２０﹒７億元，增長４２﹒７％，佔５７％，比重

提升５﹒５個百分點。保稅物流進出口２４４０﹒７億元，增長２９﹒９％，佔２３﹒９％。深

圳關區保稅倉庫進出口貨值５４１﹒８５億元，同比增長２６１﹒８１％。



＊對一帶一路國家進出口增速居內地首位＊



一季度，深圳對前十大貿易夥伴進出口均保持增長，東盟保持深圳市第一大貿易夥伴地位，

進出口１６５６﹒４億元，增長３８﹒４％，佔１６﹒２％。香港地區、歐盟、美國和台灣地區

分列二至五位，進出口分別增長１５﹒１％、１０﹒３％、２３﹒３％和６﹒３％；對韓國、日

本、印度、澳洲、英國分別增長４１﹒６％、２７﹒３％、３８﹒４％、７３﹒１％、

２１﹒６％。對前十大貿易夥伴合計進出口佔７４﹒９％。

對共建「一帶一路」國家進出口３６７８﹒２億元，增長３５﹒１％，增速位居內地首位；

其中出口２２８８﹒４億元，增長４７﹒５％，出口規模和增速均位居內地首位。對ＲＣＥＰ其

他成員國進出口２８８０﹒６億元，增長３９﹒３％。

從出口的產品類型來看，一季度深圳出口機電產品４３８９﹒９億元，增長１４﹒４％，佔

同期深圳出口總值的６８﹒３％，其中出口手機、電腦、家用電器等合計出口８３６﹒６億元，

增長１７﹒８％；出口勞動密集型產品８６１﹒６億元，增長６１﹒７％，其中紡織服裝

２６１﹒４億元，增長５１﹒７％；家具１３２﹒６億元，增長１３５﹒９％。



＊跨境電商進出口規模創同期新高＊



一季度，深圳跨境電商進出口額超１１００億元，增幅超９５％，規模創同期新高。

進口方面，一季度機電產品佔比超七成，電腦零部件進口倍增。一季度，深圳進口機電產品

２７８２﹒４億元，增長２４﹒９％，佔同期深圳進口總值的７３﹒６％。（ｓｌ）

