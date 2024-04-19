百度王雲鵬：將發布手車一體地圖產品，助３億汽車扔掉手機支架

《經濟通通訊社１９日專訊》車載手機支架再度掀起話題，據《新浪科技》報道，王雲鵬上

任百度集團副總裁、智能駕駛事業群組總裁後首度發布全員信，信中透露，百度（０９８８８）

即將發布全新手車一體的地圖產品，將幫助３億汽車扔掉手機支架。信中並提到，其領導下的百

度Ａｐｏｌｌｏ今年將聚焦四場硬仗－－完成自動駕駛基礎模型構建、實現「蘿蔔快跑」毛利轉

正並跑通商業模式、提升智駕智艙產品用戶體驗和性價比、推動百度地圖在差異化競爭中贏得更

大市場份額。

業界關注百度的手車一體地圖產品將如何影響市場和用戶行為。

此前車載手機支架掀起熱議。華為常務董事、終端ＢＧ ＣＥＯ、華為智能汽車解決方案

ＢＵ董事長余承東在華為鴻蒙生態春季溝通會上表示，不明白為何還有汽車要用手機支架，「但

後來想明白了，是因為他們的車機導航不好用，需要用手機導航」。由於當時剛發布不久的小米

ＳＵ７原裝內籠配備車載手機支架，大部分網民都認為余承東在調侃ＳＵ７。小米

（０１８１０）董事長兼ＣＥＯ雷軍也接過話題，並就「你支持車上有原裝手機支架嗎？你覺得

我們為啥做原裝手機支架？」發起網上投票。

余承東隨後在微信朋友圈發文解釋，前年國慶期間遇到一個開美國熱銷電車品牌的車主，發

現他們還在用手機支架，經了解原來是他們的車機導航不好用而需要手機導航。對於小米ＳＵ７

的手機支架，余承東表示，相信國產智能電動汽車的車機導航都不會有問題，因為其採用高德或

百度地圖方案，且不斷更新導航數據，而小米做智能手機出身，車機導航更不會有問題，「現在

有問題的卻是部分國際智能電動車品牌和傳統燃油車」。（ｓｌ）

