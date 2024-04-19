《大灣區》深圳首季跨境人民幣收付額１﹒１萬億，居全國第三

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行深圳市分行、國家外匯管理局深圳市分局舉行

２０２４年第一季度新聞發布會，指深圳跨境人民幣業務服務實體經濟能力進一步增強。一季度

，深圳跨境人民幣收付金額達１﹒１萬億元（人民幣．下同），穩居全國第三，同比增長

２０﹒５％。

其中，深港間跨境人民幣收付金額達０﹒９萬億元，同比增長２５﹒８％，佔兩地間本外幣

跨境收付金額比重達５８﹒７％，人民幣連續四年成為深港間第一大跨境結算貨幣。



＊季末深圳跨境理財通跨境收付額超１２３億，佔大灣區逾４６％＊



２﹒０版「跨境理財通」試點成效顯著。截至一季度末，深圳２５家試點銀行累計開立「跨

境理財通」帳戶４﹒９萬個，跨境收付金額１２３﹒４億元，分別佔粵港澳大灣區的４１﹒５％

、４６﹒２％。

人民銀行深圳市分行相關負責人表示，跨境貿易投資高水平開放試點反響熱烈，試點首月政

策均已落地見效。試點以來，１４家審慎合規銀行累計辦理便利化業務４﹒６萬筆，金額約

１５１﹒８億美元，新增１６家便利化企業；外商投資企業境內再投資免予登記，非金融企業外

債登記、境外上市登記下放銀行等３項資本項目高水平試點政策合計辦理３８筆，金額約８﹒９

億美元。（ｓｌ）

