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AH股新聞

19/04/2024 14:09

【人行操作】機構料４月ＬＰＲ持穩：仍有息差及匯率壓力

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行將於下周一（２２日）發布４月貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）。據《路透》調查顯示，政策利率ＭＬＦ（中期借貸便利）不動如山，銀行淨息差壓
力未緩，此外匯率壓力依舊較大、一季度經濟數據不弱，均不支持ＬＰＲ進一步調整，市場繼續
一致預期４月ＬＰＲ持穩。
　　本次調查共３０位金融機構人士受訪，全部預計本月兩個期限的ＬＰＲ報價將保持不動。一
銀行理財子公司研究人士稱，等待４月政治局會議的表態。另一銀行理財子公司人士認為，除了
經濟數據尚可之外，在ＭＬＦ利率打破穩勢前，銀行亦沒有動力再次主動下調ＬＰＲ報價；首先
要觀望這輪高息存款的清理情況，「看看效果再說」。
　
＊分析：要防範潛在套利空轉風險＊
　
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，受實體信貸融資維持較高水平，部分銀行淨息
差壓力仍較大，以及ＭＬＦ政策利率維持穩定等，預計４月ＬＰＲ利率繼續持穩。他並認為，目
前看，政策利率及ＬＰＲ並非越低越好，需要防範潛在套利空轉風險，提升政策實施效率；預計
後續貨幣政策穩健略偏鬆，保持流動性合理充裕，加強與財政等政策配合，積極盤活存量信貸資
金，兼顧內外均衡。
　　兩個期限的ＬＰＲ在去年６月均下調１０基點，同年８月僅一年期跟進降息１０基點、五年
期利率維持不變；今年２月，五年期以上ＬＰＲ創紀錄下調２５基點、一年期則持穩。
　　人行曾在去年６月和８月兩次下調公開市場７天期逆回購和ＭＬＦ利率，其中６月降幅均為
１０基點，而８月７天逆回購降幅１０基點、ＭＬＦ降幅則為１５基點。（ｓｌ）

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