  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/04/2024 17:05

《駐京專電》商務部：ＦＤＩ波動正常現象，續推進五方面吸引外資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》今年１至３月全國實際使用外資
（ＦＤＩ）金額３０１６﹒７億元人民幣，而今年１－２月ＦＤＩ為２１５０﹒９億元，同比下
降１９﹒９％。就中國吸引外資數據出現波動，中國商務部外國投資管理司負責人吉小楓在新聞
發布會上表示，今年一季度吸引外資按年有所下降，確實有受高基數影響的因素；一季度新設外
資企業數量的增長有一定風向標的作用，將對未來的到資形成一定支撐。
　　吉小楓表示，從各個經濟體情況看，ＦＤＩ波動是正常現象。對中國吸引外資的形勢要全面
分析，不僅要看引資規模的變化，更要看到引資結構的優化，以及未來的發展前景。
　　下一步，商務部將繼續推進五方面工作：一是放寬外資准入。合理縮減外資准入負面清單，
全面取消製造業領域准入限制，放寬醫療、電信等服務業市場准入；修訂鼓勵外商投資產業目錄
，增補鼓勵條目，用「一減一增」，為外商投資中國提供更廣闊的空間。
　　二是加強投資促進。辦精辦好「投資中國」重點活動，加大「走出去」招商力度，聚焦先進
製造、戰略性新興產業、數智技術、綠色技術等領域開展定向招商，持續優化引資產業結構。
　　三是強化服務保障。發揮重點外資項目工作專班的作用，用好外資企業圓桌會議、「外資企
業問題訴求收集辦理」系統，與外資企業坦誠溝通、務實交流，及時解決企業反映的困難問題。
　　四是打造開放平台。對接國際高標準經貿規則，落實深化北京服務業擴大開放綜合示範區建
設方案，在其他試點省市適時推出新一輪開放創新政策舉措。還將結合首批國家級經開區設立
４０周年系列活動，推動國家級經開區創新提升，強化引資平台作用。
　　五是優化投資環境。將繼續推動「外資２４條」落實落細，適時對政策落實情況再次進行評
估，把政策措施真正轉化成為外資企業實實在在的獲得感。

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰19/04/2024 17:09  《兩岸經貿》大陸明起對台灣ＰＣ塑料徵反傾銷稅，最高２２﹒４％

其他AH股新聞
More

19/04/2024 17:49  【聚焦數據】首季ＦＤＩ降幅擴至２６﹒１％，商務部稱高基數影響

19/04/2024 17:44  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

19/04/2024 17:35  《打擊貪腐》國家能源集團原副總經理李東受賄逾１億，擇期宣判

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金