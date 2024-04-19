《駐京專電》商務部：ＦＤＩ波動正常現象，續推進五方面吸引外資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》今年１至３月全國實際使用外資

（ＦＤＩ）金額３０１６﹒７億元人民幣，而今年１－２月ＦＤＩ為２１５０﹒９億元，同比下

降１９﹒９％。就中國吸引外資數據出現波動，中國商務部外國投資管理司負責人吉小楓在新聞

發布會上表示，今年一季度吸引外資按年有所下降，確實有受高基數影響的因素；一季度新設外

資企業數量的增長有一定風向標的作用，將對未來的到資形成一定支撐。

吉小楓表示，從各個經濟體情況看，ＦＤＩ波動是正常現象。對中國吸引外資的形勢要全面

分析，不僅要看引資規模的變化，更要看到引資結構的優化，以及未來的發展前景。

下一步，商務部將繼續推進五方面工作：一是放寬外資准入。合理縮減外資准入負面清單，

全面取消製造業領域准入限制，放寬醫療、電信等服務業市場准入；修訂鼓勵外商投資產業目錄

，增補鼓勵條目，用「一減一增」，為外商投資中國提供更廣闊的空間。

二是加強投資促進。辦精辦好「投資中國」重點活動，加大「走出去」招商力度，聚焦先進

製造、戰略性新興產業、數智技術、綠色技術等領域開展定向招商，持續優化引資產業結構。

三是強化服務保障。發揮重點外資項目工作專班的作用，用好外資企業圓桌會議、「外資企

業問題訴求收集辦理」系統，與外資企業坦誠溝通、務實交流，及時解決企業反映的困難問題。

四是打造開放平台。對接國際高標準經貿規則，落實深化北京服務業擴大開放綜合示範區建

設方案，在其他試點省市適時推出新一輪開放創新政策舉措。還將結合首批國家級經開區設立

４０周年系列活動，推動國家級經開區創新提升，強化引資平台作用。

五是優化投資環境。將繼續推動「外資２４條」落實落細，適時對政策落實情況再次進行評

估，把政策措施真正轉化成為外資企業實實在在的獲得感。

