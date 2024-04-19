《神州金融》外電指橋水在岸中國對沖基金增配中國股票和債券

《經濟通通訊社１９日專訊》據《彭博》報道，橋水的在岸中國對沖基金增加對中國股票和

債券的敞口；此前風險資產反彈推動其第一季度回報率達到６﹒４％，超過多數本地競爭對手。

報道引述一封信件內容指，橋水位於上海的私募基金管理子公司告訴投資者，在全天候增強

型策略（Ａｌｌ Ｗｅａｔｈｅｒ Ｐｌｕｓ）中，全天候組合期間貢獻了３﹒８％的回報；當

時決策者加大對本地經濟和市場的支持，其團隊的主動管理部分貢獻了２﹒１％的收益。

該封信件內容顯示，在全天候組合中，債券和大宗商品分別貢獻了２﹒４％和１﹒４％，股

票貢獻了０﹒１％。不過，信中沒有提供更多細節。內容並提到，該基金僅在３月就上漲了３％

，這使得在岸管理資產規模首次超過４００億元人民幣。

信件表示，回顧過去，低於預期的通貨膨脹以及強於預期的降息使其債券多頭倉位受益，當

季晚些時候周期性經濟狀況的改善支撐了股票多頭頭寸。展望未來，該基金計劃適度增配短期債

券，因為在通脹接近於零、房地產市場去槓桿令經濟成長承壓的情況下，預計政策將保持寬鬆。

該基金「略微」增配長期債券。此外，由於企業利潤成長可能超出市場預期，該基金還在適度增

配股票，對大宗商品則持中性態度。

報道指，橋水對報道不予置評。

報道指出，跨資產類別的配置幫助這家全球最大對沖基金公司緩衝了中國股市大跌帶來的衝

擊；這場大跌令本地量化基金遭遇嚴重虧損，此後政府採取交易限制等干預措施並進一步支撐經

濟，推動市場普漲。

報道引述排排網匯編的數據顯示，本地多資產對沖基金平均虧損０﹒１％，橋水的表現在資

產管理規模超過５０億元人民幣的基金中位列第四名。（ｓｌ）



