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AH股新聞

19/04/2024 17:49

【聚焦數據】首季ＦＤＩ降幅擴至２６﹒１％，商務部稱高基數影響

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國商務部網站公布，１－３月全國實際使用外資（ＦＤＩ）
金額３０１６﹒７億元人民幣，同比下降２６﹒１％，較１－２月的同比降幅１９﹒９％擴大
６﹒２個百分點；與２０２３年第四季度比，環比增長４１﹒７％。
　　從行業看，１－３月住宿和餐飲業、建築業、批發和零售業、金融業實際使用外資分別增長
８４﹒７％、１７﹒５％、２﹒２％、１﹒４％。製造業實際使用外資８１０﹒６億元人民幣，
佔全國實際使用外資比重為２６﹒９％，較去年同期提高２﹒３個百分點。高技術製造業實際使
用外資３７７﹒６億元人民幣，佔全國實際使用外資的１２﹒５％，較去年同期提高２﹒２個百
分點。其中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業實際使用外資同比增長１６９﹒７％。
　　從來源地看，德國、東盟對華投資分別增長４８％、５﹒８％（含通過自由港投資數據）。
　　稍早商務部副部長郭婷婷稍在國新辦發布會上透露了１－３月ＦＤＩ金額，但未有提及同比
升跌幅度，並指規模仍處於歷史較高水平。商務部外國投資管理司負責人吉小楓則在同場發布會
稱，今年中國一季度吸引外資同比有所下降，確實有受高基數影響因素，不過新設外資企業達到
１﹒２萬家，同比增長２０﹒７％，延續了去年以來新設企業增長較快的態勢。新設企業數量增
長有一定風向標作用，將對未來到資形成一定支撐。（ｓｌ）

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