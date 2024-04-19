《打擊貪腐》國家能源集團原副總經理李東受賄逾１億，擇期宣判

《經濟通通訊社１９日專訊》據《央視新聞》報道，國家能源投資集團有限責任公司原副總

經理李東受賄案，一審今日在江西省宜春市中級人民法院公開審理。李東被控受賄１﹒０８億餘

元人民幣，當庭表示認罪悔罪。案件擇期宣判。

６４歲的李東被指控在１９９９年至２０２３年間，利用擔任神華準格爾煤炭公司黨委副書

記、經理，神華集團準格爾能源有限責任公司黨委副書記、董事長，神華集團有限責任公司副總

工程師及黨組成員、副總經理，國家能源投資集團有限責任公司黨組成員、副總經理等職務上的

便利，為有關單位和個人在產品銷售、煤炭採購、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，直接

或通過他人非法收受財物共計折合人民幣１﹒０８億餘元。

李東２０２０年３月退休，去年３月受查，同年８月被開除黨籍、取消享受的待遇，移送檢

察機關審查起訴。案件去年１２月由檢察院提起公訴。據中紀委國家監委當時的通報，李東的問

題包括：徇私調整提拔幹部；違規擁有非上市公司股份，退休後違規在民營企業任職取酬；肆無

忌憚靠煤吃煤，長期以「投資」「代理」為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在產品銷售、

企業經營等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



＊央視反腐片中懺悔稱對收受賄款沒有定力＊



今年１月，央視播放的反腐專題片《持續發力 縱深推進》最後一集講述李東受賄案。從基

層一步步升任為領導幹部的李東在片中直言，被委以重任到原神華集團下屬的准格爾能源有限責

任公司擔任董事長後，「自己管理１００億元（人民幣）的資產，有點找不著北了」。加上李東

無酒不歡、嗜酒如命，商人老闆就藉喝酒與李東拉近關係。李東表示，「由喝酒就喝成了朋友，

喝成了朋友之後，有時候喪失原則了」、「自從送了錢，好像突破了羞恥感，純友情不存在了」

。最後李東懺悔稱，「人的欲望閘門一旦打開之後，裏頭的妖魔鬼怪控制不了，關鍵是沒有定力

」。

