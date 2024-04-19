  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/04/2024 15:35

《打擊貪腐》國開行原副行長王用生涉受賄案由吉林檢察院提起公訴

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《央視新聞》報道，國家開發銀行原黨委委員、副行長王用
生涉嫌受賄一案，近日由吉林市人民檢察院向吉林市中級人民法院提起公訴。
　　檢察機關起訴指控，王用生利用擔任國家開發銀行遼寧省分行黨委書記、行長，國家開發銀
行黨委委員、副行長等職務上的便利以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，為他人在貸款
融資、債券申購、人事安排等事項上提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以
受賄罪追究其刑事責任。
　　６６歲的王用生在退休５年後於去年７月受查。王用生擔任國開行副行長期間，曾是事涉「
華信系」貸款的國開行原董事長胡懷邦的下屬。
　　胡懷邦在２０１３－２０１８年出任國家開發銀行黨委書記、董事長。《央視》２０２２年
播出的反腐紀錄片《零容忍》中提到，「華信系」相關企業貸款原本偏離國開行貸款方向，胡懷
邦到任後，以「一把手」的權力強力推動向「華信系」發放貸款，總額達上千億元人民幣。隨著
「華信系」核心人物葉簡明於２０１８年被查，「華信系」迅速土崩瓦解，涉事貸款至今仍有大
量難以收回。胡懷邦已於２０２１年１月被河北省承德市中級人民法院以受賄罪判處無期徒刑。
（ｓｌ）

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金