《打擊貪腐》國開行原副行長王用生涉受賄案由吉林檢察院提起公訴

《經濟通通訊社１９日專訊》據《央視新聞》報道，國家開發銀行原黨委委員、副行長王用

生涉嫌受賄一案，近日由吉林市人民檢察院向吉林市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，王用生利用擔任國家開發銀行遼寧省分行黨委書記、行長，國家開發銀

行黨委委員、副行長等職務上的便利以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，為他人在貸款

融資、債券申購、人事安排等事項上提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以

受賄罪追究其刑事責任。

６６歲的王用生在退休５年後於去年７月受查。王用生擔任國開行副行長期間，曾是事涉「

華信系」貸款的國開行原董事長胡懷邦的下屬。

胡懷邦在２０１３－２０１８年出任國家開發銀行黨委書記、董事長。《央視》２０２２年

播出的反腐紀錄片《零容忍》中提到，「華信系」相關企業貸款原本偏離國開行貸款方向，胡懷

邦到任後，以「一把手」的權力強力推動向「華信系」發放貸款，總額達上千億元人民幣。隨著

「華信系」核心人物葉簡明於２０１８年被查，「華信系」迅速土崩瓦解，涉事貸款至今仍有大

量難以收回。胡懷邦已於２０２１年１月被河北省承德市中級人民法院以受賄罪判處無期徒刑。

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