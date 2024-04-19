《中國要聞》水利部對廣東等５省區發４級防洪響應，派員指導防御

《經濟通通訊社１９日專訊》中央氣象台今早１０時繼續發布暴雨黃色預警及強對流天氣黃

色預警。水利部則在今早１１時針對福建、江西、湖南、廣東、廣西啟動洪水防御ＩＶ級應急響

應，派出工作組赴防汛一線協助指導地方開展洪水防御工作。

水利部指，預計今起至周日（２２日），江南大部、華南及貴州等地將有強降雨過程，以大

到暴雨為主，部分地區將有大暴雨；受其影響，長江流域洞庭湖水系、鄱陽湖水系，珠江流域西

江、北江、東江、韓江，以及福建閩江上游將出現明顯漲水過程，暴雨區內部分幹支流可能發生

超警洪水。

水利部向福建、江西、湖南、廣東、廣西的水利部門和長江水利委員會、珠江水利委員會、

太湖流域管理局發出通知，要求密切關注雨水情變化，強化應急值守和會商研判，加強監測預報

預警，科學調度水工程，做好江河防汛、水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防御等工作，

確保人民群眾生命財產安全。



＊國家礦山安監局要求２５００多座尾礦庫進行汛期救援演練＊



另外，為防範汛期非煤礦山安全風險，壓實地方政府尾礦庫安全生產包保責任，國家礦山安

全監察局日前組織各地２５００多座尾礦庫開展汛期前應急救援演練，開展調洪演算和壩體穩定

性分析，對「頭頂庫」等高風險尾礦庫進行安全檢查，推動尾礦庫監測系統建設聯網，推進尾礦

庫壩體和排洪系統等隱蔽工程質量監測，要求各地汛期必須派人２４小時盯守值守，確保尾礦庫

安全度汛。（ｓｌ）

