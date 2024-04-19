《國企紅籌》弘業期貨（３６７８）股東弘蘇實業被強沽逾１％股權

《經濟通通訊社１９日專訊》弘業期貨（０３６７８）（深：００１２３６）公布，股東弘
蘇實業因司法強制執行，所持１３４４萬股Ａ股被減持，佔約１﹒３３％股權。
該集團指，弘蘇實業持股由約１２﹒１％下降至約１０﹒７８％。該集團指，有關弘蘇實業
減持計劃尚未全部實施完畢。（ｗｈ）
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19/04/2024 07:53
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蘇實業因司法強制執行，所持１３４４萬股Ａ股被減持，佔約１﹒３３％股權。
該集團指，弘蘇實業持股由約１２﹒１％下降至約１０﹒７８％。該集團指，有關弘蘇實業
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