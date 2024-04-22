《駐京專電》財政部：萬億增發國債資金年初全部下達到地方

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國新辦就２０２４年一季度財政收支情況

舉行發布會，財政部副部長王東偉表示，增發國債資金已於年初全部下達。２０２３年四季度增

發國債的１萬億元（人民幣．下同）資金，大部分於今年使用。今年２月底前，財政部將１萬億

元增發國債資金全部下達到地方。從一季度數據看，增發國債資金重點投向的城鄉社區支出、農

林水支出、災害防治及應急管理支出同比分別增長１２﹒１％、１３﹒１％、５３﹒４％，均實

現了兩位數增長。



＊建立增發國債資金庫款單獨調撥機制＊



財政部預算司司长王建凡表示，在全國人大常委會審查批准增發國債方案後，財政部及時調

整四季度國債發行計劃，優化國債發行窗口和期限品種結構，動員國債承銷團成員做好應債准備

，保障增發國債順利發行，足額籌集資金。在各有關方面協同配合下，２０２３年底前順利完成

１萬億元國債的發行任務。

國家發改委、財政部會同相關部門建立了專項工作機制，及時組織國債項目申報、審核工作

。根據專項工作機制確定的項目清單，財政部在今年２月份將１萬億元增發國債資金全部提前下

達地方，並督促指導地方及時落實到具體單位和項目，根據項目建設進度加快安排使用，盡快形

成實物工作量。

王建凡指出，財政部建立了增發國債資金庫款單獨調撥機制，去年１２月分兩批向地方調度

庫款５０００億元，今年１－２月又分三批向地方調度庫款５０００億元，兩個５０００億元，

實際上１萬億元已經全部調度給地方，確保各地不因資金影響項目建設進度。

