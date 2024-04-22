《駐京專電》儲蓄國債受捧，財政部：研增發行規模，降購買限額

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》近期投資者積極認購儲蓄國債，部分銀行

出現「一債難求」，財政部國庫司司長李先忠在國新辦發布會就此回應，為了進一步滿足投資者

購債需求，下一步，將採取以下四項措施：一是密切關注儲蓄國債的供需關係變化和銷售情況，

研究適當增加發行規模。二是研究進一步調降單人購買限額，使儲蓄國債能夠惠及更多的投資者

。三是在保障櫃面銷售的基礎上，不斷提升電子式儲蓄國債的信息化服務水平，穩步增加電子式

儲蓄國債網上（手機）端銷售額度。四是會同有關部門，進一步優化憑證式儲蓄國債的額度分配

機制，更好地匹配有實際需求的網點，並研究優化憑證式和電子式兩種儲蓄國債發行比例的中長

期安排，更好地滿足投資者購債需求。

李先忠指出，４月份以來，受部分銀行降低存款利率、暫停銷售大額存單等因素影響，儲蓄

國債關注度進一步提高。４月份發行的電子式儲蓄國債，發行首日即售出計劃發行額的

９９﹒７％，進度明顯快於近幾年的平均水平。從櫃面銷售看，多數銀行銷售時長超過２小時。

網上（手機）端因可同時容納更多投資者購買，銷售更加集中，部分銀行網上（手機）端出現了

瞬時的供需矛盾，３２家銀行的網上（手機）端銷售時長平均約半小時，但是有２家銀行銷售時

長持續不到１分鐘，基本上是秒光，另有７家銀行是６分鐘內售罄。

