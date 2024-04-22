《駐京專電》潘功勝：推動國際貨幣基金組織份額改革，盡快達共識

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國際貨幣基金組織在美國華盛頓特區召開

第４９屆國際貨幣與金融委員會（ＩＭＦＣ）會議，會議討論了全球經濟金融形勢、基金組織工

作等議題。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並發言。

潘功勝強調，份額佔比調整對於基金組織治理、代表性和合法性都至關重要。各方應合作推

動基金組織份額改革，盡快就新的份額公式達成共識，為實現份額佔比調整奠定基礎。債務處理

應堅持「共同行動、公平負擔」原則，多邊開發銀行應作出應有貢獻，私人部門債權人應按照可

比方式參與重組。

會議認為，全球經濟呈現韌性，有望實現軟著陸，但復甦在各國間仍不均衡。當前的工作重

點是實現物價穩定，加強財政可持續性，維護金融穩定，推動包容和可持續的經濟增長。會議重

申支持強勁的、以份額為基礎的、資源充足的基金組織作為全球金融安全網的核心，呼籲基金組

織執董會於２０２５年６月前形成指導份額佔比調整的總體安排，包括達成新的份額公式。會議

支持基金組織繼續幫助成員國應對債務風險，歡迎近期低收入國家債務處理取得的進展，期待審

議並完善基金組織和世界銀行低收入國家債務可持續性分析框架。



＊潘功勝強調人民幣匯率穩定，仍存在核心通脹＊



對於中國經濟表現，潘功勝指出，今年以來，中國經濟運行延續回升向好態勢，高質量發展

紮實推進，為完成全年經濟社會發展目標打下堅實基礎。穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，

強化逆周期調節，綜合運用利率、準備金、再貸款等工具，切實服務實體經濟，有效防控金融風

險，為經濟回升向好創造適宜的貨幣金融環境。

潘功勝說，人民銀行保持了人民幣在合理均衡水平上基本穩定，消費價格總體平穩；今年第

一季度消費者價格指數（ＣＰＩ）盡管與上年同期持平，但核心ＣＰＩ仍同比上升０﹒７％。潘

功勝還表示，中國有效降低了地方政府債務相關風險，有隱性政府擔保的預算外債務水平有所下

降，用於籌集預算外債務的地方政府融資平台數量減少。



