《擴大開放》支持境外機構投資境內科企，商務部醞釀放寬戰投限制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》商務部等十部門聯合印發《關於進一步支

持境外機構投資境內科技型企業的若干政策措施》。其中提到，商務部正牽頭修訂《外國投資者

對上市公司戰略投資管理辦法》，進一步放寬外國投資者對上市公司戰略投資限制。支持境外機

構通過合格境外有限合夥人（ＱＦＬＰ）方式投資境內科技型企業；支持科技型企業用足用好本

外幣一體化資金池等跨境資金集中運營管理政策，提高資金運營效率，降低財務成本。關於經營

監管，明確對境外機構在境內設立創業投資基金，與內資創業投資基金一視同仁，同等適用《私

募基金監督管理條例》中提出的相關政策。



＊支持境外機構在華發行人民幣債券，並投入科技領域＊



加大融資支持方面。對於境外機構，在華發行債券尤其是人民幣債券能幫助其補充資金來源

、降低匯兌成本。相關部門將繼續穩步有序推動債券市場高水平雙向開放，支持符合條件的境外

機構在華發行人民幣債券，並投入科技領域。

同時，統一銀行間和交易所市場熊貓債資金登記、帳戶開立、資金匯兌及使用、統計監測等

管理規則，完善境外機構境內發行人民幣債券資金管理要求，進一步便利境外機構在境內債券市

場融資。２０２３年，境外機構在我國發行熊貓債合計１５４５億元（人民幣．下同），同比增

長８２％。



＊指導滬深交易所科技創新公司債券常態化發行＊



中國證監會將繼續推動科技創新公司債券高質量發展，助力降低科技型企業融資成本；繼續

指導滬深交易所科技創新公司債券常態化發行，重點支持高新技術產業、戰略性新興產業細分領

域及引領產業轉型升級領域的科技創新發展，截至２０２４年２月底，交易所市場共發行科技創

新公司債券６３２隻，規模５９１７億元。

相關部門還將在全國推廣跨境融資便利化試點，將初創期科技型企業納入試點主體范圍，規

範探索「貸款＋外部直投」等業務模式，豐富科技金融產品服務。



＊鼓勵境外機構與境內相關機構合作設立基金＊



推動優質中小企業與境外機構建立合作，支持境外機構加大對企業梯度培育、創新成果轉化

等領域的投入；鼓勵境外機構與境內相關機構合作設立相關基金，支持境外機構投資科技成果轉

化應用，並支持獲境外機構投資的科技型企業深化與相關國別的產業鏈合作。



＊持續暢通科技型企業境外上市渠道＊



支持境外上市。將持續提高境外上市備案管理質效，加快備案辦理進度，持續暢通科技型企

業境外上市渠道。同時，繼續推動內地和香港資本市場深化務實合作，加強香港科技型企業國際

融資平台作用。自２０２３年３月３１日《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》施行至

２０２４年３月底，已辦結１２２家企業赴境外首次公開發行上市的備案，其中７１家企業擬赴

香港上市。

鼓勵併購重組。中國證監會先後出台定向可轉債重組規則、修訂重大資產重組規則、適當提

高重組估值包容性，支持上市公司併購科技型企業，暢通投資機構退出渠道；近期進一步從分類

監管、提高重組審核效率、支持「兩創」公司協同效應併購、支持上市公司之間吸收合並等四方

面優化併購重組有關制度，下一步將繼續推進併購重組市場化改革，發揮資本市場併購重組主渠

道功能，為境外機構投資境內科技型企業提供暢通的退出渠道。商務部正牽頭修訂《外國投資者

對上市公司戰略投資管理辦法》，進一步放寬外國投資者對上市公司戰略投資限制。

推進私募基金份額轉讓試點。將繼續優化私募份額轉讓流程和定價機制，推動私募基金和區

域性股權市場的協同發展，拓寬私募基金退出渠道，形成「投資－退出－再投資」良性循環，在

此過程中鼓勵和支持境外機構發揮專業優勢和特長，積極參與相關投資交易。截至目前，７個省

市實現私募份額轉讓２３１﹒７２億元、私募份額質押融資３１６﹒０７億元。

