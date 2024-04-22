《駐京專電》北交所將上線啟用９２０代碼號段功能

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》北交所將正式上線啟用９２０代碼號段功

能。消除由於沿用新三板代碼帶來的４００、４３、８３多個開頭的混淆，實現代碼開頭統一。

值得注意的是，９２０代碼號段首先將在新增上市公司使用，存量上市公司的證券代碼切換

，需留意北交所後續公告；新增上市公司使用新證券代碼一體完成詢價、申購和上市，不再單獨

分配發行代碼；公司上市後，自上市首日起產生新的交易行情、信息披露等內容，不再與新三板

掛牌期間連續展示；因新三板掛牌公司到北交所上市導致證券代碼變更的，不影響投資者持股餘

額及持股時間連續計算，不改變股份質押凍結、司法凍結（包括輪候凍結）等狀態。

北交所有關負責人介紹說，未來新增上市公司可以通過搖號選號或直接選號方式確定證券代

碼後，使用該證券代碼一體完成詢價、申購並在北交所上市交易。市場各方可通過北交所官網「

發行上市」欄目查詢新上市公司使用９２０證券代碼的發行、上市進度。

考慮到與存量上市公司切換９２０代碼號段的工作銜接，北交所將在本次為新上市公司啟用

９２０代碼號段功能上線時，按照後三位不變方式為存量上市公司預留證券代碼，後三位重復的

，對後上市公司按照上市時間先後順序逐家對第四位代碼做遞進處理，直至與已預留的證券代碼

不重復。２０２４年４月２２日後新上市的公司將在剔除預留號碼的代碼區間內確定股票代碼。

