【聚焦數據】首季全國財政收入同比跌２﹒３％，支出增２﹒９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國新辦就一季度財政收支情況舉行發布會

，財政部副部長王東偉在會上表示，一季度，全國一般公共預算收入６０８７７億元（人民幣．

下同），同比下降２﹒３％，扣除特殊性因素影響後，可比增長２﹒２％左右，延續恢復性增長

態勢。全國一般公共預算支出近７萬億元，同比增長２﹒９％，在嚴格落實過緊日子要求、嚴控

一般性支出的同時，繼續加大對重點領域支出的保障力度。



＊全國稅收收入同比下降４﹒９％，零售業稅收增５﹒７％＊



王東偉表示，影響全國一般公共預算收入同比升跌幅的特殊因素，是２０２２年製造業中小

微企業部分緩稅在２０２３年前幾個月入庫抬高了基數，以及２０２３年年中出台的４項減稅政

策對今年財政收入形成翹尾減收等。

此外，全國稅收收入４９１７２億元，同比下降４﹒９％，扣除上述特殊因素影響後稅收保

持平穩增長。其中，製造業稅收收入同比下降，扣除前述去年同期製造業中小微企業緩稅入庫抬

高基數等不可比因素影響後，實現平穩增長；部分細分行業稅收呈增長態勢，表現良好，如鐵路

運輸設備製造業稅收收入增長９﹒５％，計算機製造業稅收收入增長６﹒８％。

服務業方面，與居民消費關聯性較高的住宿和餐飲業稅收增長４４﹒７％，文化、體育和娛

樂業稅收收入增長２６﹒７％，交通運輸、倉儲和郵政業稅收收入增長６﹒８％，零售業稅收收

入增長５﹒７％，反映出居民消費活力正在不斷釋放。



＊集中財力辦大事，首季社保和就業支出增３﹒７％＊



全國一般公共預算支出方面，各級財政部門加強財政資源統籌，加快預算下達和增發國債資

金使用，強化國家重大戰略任務和基本民生財力保障，同時優化財政支出結構，嚴格落實黨政機

關習慣過緊日子要求，大錢大方，小錢小氣，集中財力辦大事。主要支出領域中，社會保障和就

業支出１２７０８億元，增長３﹒７％；教育支出１０４３６億元，增長２﹒５％；城鄉社區支

出５６１４億元，增長１２﹒１％；農林水支出５１８５億元，增長１３﹒１％；住房保障支出

２０４９億元，增長７﹒８％。

下一步，財政部將扎實實施好積極的財政政策，強化財政管理監督，把加強宏觀調控、著力

擴大內需、培育發展新動能、防範化解風險有機結合起來，進一步提升財政政策質效，鞏固和增

強經濟回升向好態勢。









