【提振Ａ股】內地７月起調降公募基金佣金費率，同時增監管要求

《經濟通通訊社２２日專訊》中證監上周五（１９日）發布《公開募集證券投資基金證券交

易費用管理規定》，圍繞調降交易佣金費率、分配比例上限、券商及基金公司合規內控、基金公

司信息披露等４個方面提出１９條要求。自今年７月１日起正式實施。

針對行業長期存在的一系列隱形成本及費用支出，《規定》提出調整股票交易佣金費率，應

調整至較為合理的水平，建立佣金費率的動態調整機制，根據全市場費率變化情況，定期調整公

募基金股票交易佣金費率。

同時，《規定》要求一家基金管理人通過一家證券公司進行證券交易的年佣金總額由３０％

下調至１５％。

除了細化佣金方面的費用規則，《規定》還就基金管理人、證券公司的信息披露、內部制度

等提出了一系列細化要求。例如，要求基金管理人優化完善信息披露內容和要求，基金管理人需

定期在官網披露整體層面的交易佣金費率水平、年度匯總支出及分配明細等信息。

業內人士指，本次《規定》針對近期市場關切問題進行回應，相較去年１２月底的徵求意見

稿增加了若干條措施，是繼加快公募基金行業高質量發展、降低公募基金管理費率之後的又一個

重要行業政策，旨在保護基金份額持有人合法權益，規範行業高質量發展。（ｌｃ）

