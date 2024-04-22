《神州金融》新能源車險新規徵求意見，將擴大自主定價系數範圍

《經濟通通訊社２２日專訊》針對新能源車險投保貴、個別車主投保難的問題，監管部門關

於新能源車的改革舉措已在路上。

金融監管總局日前發布《關於推進新能源車險高質量發展有關工作的通知（徵求意見稿）》

，從優化新能源車險供給機制，提升行業新能源車險經營水平等方面做出細化部署，擬擴大自主

定價系數範圍，向燃油車看齊，意在深化車險改革，促進新能源車險降本增效。同時，也對保險

公司提升新能源車險經營水平提出要求。

《通知》推出了兩項舉措：一是定期測算並適時調整新能源商業車險行業純風險保費，優

化新車型的定價標準；二是將新能源商業車險的自主定價系數範圍擴大至［０﹒５－１﹒５］，

提升市場經營主體的定價能力。

專家表示，上述兩項舉措一方面要求行業對新能源車型進行更精準的風險定價，一方面給予

保險公司更大的自主定價空間，兩項舉措將合力推動新能源車險定價精準提升，最終形成車型風

險更低、車主駕駛行為更好、出險更低的新能源汽車享受更低的新能源車險價格。

此外，《通知》也考慮了新能源網約車多元化的保險訴求，要求豐富新能源商業車險產品

，貼合市場需求，研究推出「基礎＋變動」組合保險產品，為兼職運營網約車的新能源車提供更

加全面的保險保障。

《通知》還要求，建立新能源車險兜底保障機制，即推動行業研究建立高風險車輛兜底保障

機制，有效解決部分車輛投保難問題，實現願保盡保。（ｌｃ）

