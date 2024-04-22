【互聯互通】港交所歡迎中證監新措施，為香港市場帶來更多流動性

《經濟通通訊社２２日專訊》港交所、上交所、深交所已就擴大滬深港通合資格ＥＴＦ範圍

達成共識。此次滬深港通ＥＴＦ標的擴大主要包含兩個方面：一是降低ＥＴＦ資產規模要求；二

是下調其跟蹤的標的指數的權重佔比要求。此次優化將進一步豐富兩地市場的投資產品，有利於

兩地市場投資者便捷有效地配置對方市場資產。

港交所指，滬深港交易所將抓緊做好滬深港通ＥＴＦ標的擴大相關業務和技術準備工作，預

計需要約三個月時間作準備。未來在兩地證監會的統籌指導下，滬深港三所將繼續密切合作，持

續優化互聯互通機制，推動形成兩地資本市場優勢互補、協同發展的良好局面，以高水平開放促

進高質量發展。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，非常歡迎中證監宣布支持香港資本市場發展的舉措。這些

舉措將為國內和國際投資者提供更多投資選擇，為香港市場帶來更多流動性，進一步提升香港作

為國際金融中心的競爭力。港交所將繼續與內地合作夥伴和監管機構緊密合作，為這些舉措的順

利推出做好準備工作。

新舉措包括擴大互聯互通機制下ＥＴＦ的範圍。隨著互聯互通機制在今年即將迎來十周年，

將通過持續優化互聯互通為投資者提供更豐富的投資產品。自２０２２年ＥＴＦ納入滬深港通以

來，滬深港通南向和北向ＥＴＦ 交易量快速增長。相信這次的優化將為市場帶來更多的流動性

和活力。（ｂｉ）

