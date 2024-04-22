《滬港通》北向額度全日使用１９﹒２億，南向使用２７﹒４億

《經濟通通訊社２２日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５００﹒８３億元，買盤超賣盤，額度全日使用１９﹒１７億元，佔每日額度３﹒７％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９２﹒５７億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２７﹒４３億元，佔每日額度６﹒５％。
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
22/04/2024 16:25
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日額度餘５００﹒８３億元，買盤超賣盤，額度全日使用１９﹒１７億元，佔每日額度３﹒７％
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南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９２﹒５７億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２７﹒４３億元，佔每日額度６﹒５％。
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