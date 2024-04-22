山東墨龍：Ａ股股票交易異常波動，強調公司生產經營正常

《經濟通通訊社２２日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）公布，Ａ股股

票連續三個交易日（２０２４年４月１８日、１９日及２２日）收盤價跌幅偏離值累計超過

１２％，根據《深圳證券交易所交易規則》的規定，屬於股票交易異常波動的情況。公司關注及

核實情況說明針對公司股票交易異常波動，公司董事會通過問詢等方式，對公司控股股東、實際

控制人就相關問題進行了核實。

集團指，公司前期披露的資訊不存在需要更正、補充之處；公司未發現近期公共傳媒報道了

可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大資訊；近期公司生產經營情況正常，

內外部經營環境未發生重大變化；公司、控股股東及實際控制人不存在關於公司的應披露而未披

露的重大事項，也不存在處於籌劃階段的重大事項；及公司控股股東、實際控制人在股票異常波

動期間不存在買賣公司股票的行為。

公司董事會確認，目前沒有任何根據《深證證券交易所股票上市規則》規定應予以披露而未

披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協定等；公司董事會也未獲悉公司有根據《深

證證券交易所股票上市規則》的規定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格

產生較大影響的資訊。（ｋｋ）



