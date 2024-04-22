《神州頭條》財經報章頭版摘要：支持境外機構投資境內科技型企業

《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



推動產業向「新」而行，更多政策措施醞釀出台

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為加快培育和發展新質生產力，推動產業向「新」而行，有關部門正醞釀出台促進中小企業專精

特新發展、支持培育「獨角獸」企業等舉措。業內人士認為，後續隨著支持政策效果顯現，將激

活企業活力，加快新動能發展。



近六成公司淨利增長，約八成擬現金分紅

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Ｗｉｎｄ數據顯示，截至４月２１日１９時，Ａ股共有２５２７家上市公司披露２０２３年年報

。其中，１４５６家公司實現淨利潤同比增長，占比約為５７﹒６２％，３２８家公司的淨利潤

同比增長幅度超過１００％。



人行：中國經濟運行延續回升向好態勢

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人行行長潘功勝日前在第４９屆國際貨幣與金融委員會（ＩＭＦＣ）會議上表示，今年以來，中

國經濟運行延續回升向好態勢，高質量發展扎實推進，為完成全年經濟社會發展目標打下堅實基

礎。穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，強化逆周期調節，綜合運用利率、準備金、再貸款等

工具，為經濟回升向好創造適宜的貨幣金融環境。





《上海證券報》



優化各業務環節，支持境外機構投資境內科技型企業

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近日，商務部、外交部、發改委、科技部、工信部、人行、稅務總局、金融監管總局、中證監、

國家外匯局十部門聯合發布《關於進一步支持境外機構投資境內科技型企業的若干政策措施》，

從四個方面提出１６條具體措施，以便利和鼓勵境外機構投資境內科技型企業。



外資公募加快布局中國市場

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近期，外資公募紛紛發力布局中國權益市場。４月以來，施羅德基金、富達基金、貝萊德基金均

開始發行權益類新品。聯博基金則於４月初宣布，旗下首隻產品正式成立，募集規模約為５億元

人民幣。此外，安聯基金也於近日獲准開業。



降佣新規為公募行業長遠發展築牢基礎

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中證監１９日發布《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》，自２０２４年７月１日起

正式實施。《規定》共１９條，主要圍繞調降交易佣金費率、分配比例上限、券商及基金公司合

規內控、基金公司信息披露等４個方面作出要求。





《證券時報》



企業低貸高存套路深，多部委見招拆招緩解資金空轉

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企業通過低貸高存賺利息收益的「手段」頗為豐富。對於這種現象，金融管理部門目前正從存貸

兩端對利率水平加以規範性引導，工信部等行業主管部門也在通過修訂部分制度安排，進一步保

障中小企業權益。



北交所錯位發展空間大，市場價值進一步凸顯

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新「國九條」發布後，市場對於Ａ股小市值股票的討論漸多。部分市場人士認為，新「國九條」

中關於分紅、退市等新規細則，將導致部分「小微盤股」存在退市風險，進而造成小微盤股投資

價值銳減。更有聲音將市值普遍偏小的北交所上市公司歸為小微盤股，並將北交所指數回調與新

「國九條」聯繫起來。



潘功勝：各方應合作，推動ＩＭＦ份額改革

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人行行長潘功勝日前在第４９屆國際貨幣與金融委員會（ＩＭＦＣ）會議上表示，今年以來，中

國經濟運行延續回升向好態勢，高質量發展扎實推進，為完成全年經濟社會發展目標打下堅實基

礎。穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，強化逆周期調節，綜合運用利率、準備金、再貸款等

工具，為經濟回升向好創造適宜的貨幣金融環境。（ｌｃ）

