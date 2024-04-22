《神州經脈》４月ＬＰＲ持穩，首季財收降支出增，布林肯周三訪華

《神州經脈》美股上周五（１９日）急跌，而亞太股市今早（２２日）修復市況已見反彈，

惟Ａ股逆勢下跌。人民銀行公布，４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價維持不變，符合市場預

期，Ａ股早段受科技股急挫影響，盤中煤炭、有色、鋼鐵等周期板塊及銀行股跌幅擴大，帶動滬

綜指下跌，並維持跌勢至全日收市，報３０４４﹒６點，下跌０﹒６７％，深成指軟０﹒４３％

，創業板指跌０﹒３２％。

兩市全日成交８２２１億元人民幣，按日減少４﹒４％，陸股通淨流入約１４億元人民幣。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４３６，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３５點子，三連跌，續創去年１１月１７日以來五個多月新低，全日在７﹒２３９４至

７﹒２４３９之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０４３，較上個交易日升３點子，

與市場預測偏離收窄至１３１０點左右，上個交易日報７﹒１０４６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期按兵不動，其中１年期連續八個月持平於

３﹒４５％，５年期以上連續兩月持穩於３﹒９５％。東方金誠首席宏觀分析師王青綜合當前物

價和經濟走勢，判斷三季度ＭＬＦ利率有可能下調，這將帶動兩個期限品種的ＬＰＲ報價跟進調

整，進而帶動企業和居民貸款利率持續下行。與此同時，ＬＰＲ報價下調帶動貸款利率下行，也

將為今年地方債務風險化解提供更為有利的條件。



２﹒ 國新辦就一季度財政收支情況舉行發布會，財政部副部長王東偉在會上表示，一季度，全

國一般公共預算收入６０８７７億元，同比下降２﹒３％，扣除特殊性因素影響後，可比增長

２﹒２％左右，延續恢復性增長態勢。全國一般公共預算支出近７萬億元，同比增長２﹒９％，

在嚴格落實過緊日子要求、嚴控一般性支出的同時，繼續加大對重點領域支出的保障力度。全國

稅收收入４９１７２億元，同比下降４﹒９％，扣除特殊因素影響後稅收保持平穩增長。印花稅

收入８８８億元，同比下降１６﹒２％，其中證券交易印花稅收入２５６億元，同比下降

４９﹒１％。



３﹒ 近期投資者積極認購儲蓄國債，部分銀行「一債難求」，財政部國庫司司長李先忠在國新

辦發布會回應稱，為進一步滿足投資者購債需求，下一步將採取四項措施，包括研究適當增加發

行規模，研究進一步調降單人購買限額，穩步增加電子式儲蓄國債網上（手機）端銷售額度，以

及進一步優化憑證式儲蓄國債的額度分配機制，並研究優化憑證式和電子式兩種儲蓄國債發行比

例的中長期安排。４月以來，受部分銀行降低存款利率、暫停銷售大額存單等因素影響，當月發

行的電子式儲蓄國債，發行首日即售出計劃發行額的９９﹒７％，進度明顯快於近幾年的平均水

平。



４﹒ 中國外交部發言人汪文斌今日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，美國國

務卿布林肯將於４月２４日至２６日訪華。這是繼去年６月首次訪華之後，布林肯作為美國國務

卿第二次來華訪問。據美國國務院在４月２０日的宣布，布林肯此行將在上海和北京兩地與中方

舉行會見，討論雙邊、地區和全球問題－－包括中東危機、俄烏衝突、台海事務，以及南海議題

等。



５﹒ 特斯拉（Ｔｅｓｌａ）繼在美國降價後，中國區車系亦全面降價，從４月２１日起所有車

型的售價下調近２０００美元（約１﹒４萬元），減幅與美國一致；而在此之前，特斯拉剛剛宣

布Ｍｏｄｅｌ Ｙ售價上調５０００元。據特斯拉官網，Ｍｏｄｅｌ ３煥新版售價降至

２３﹒１９萬元，降幅５﹒７％；Ｍｏｄｅｌ Ｙ起售價下調至２４﹒９９萬元；Ｍｏｄｅｌ

Ｓ降至６８﹒４９萬元；Ｍｏｄｅｌ Ｘ降至７２﹒４９萬元。此外，理想汽車今日宣布Ｌ系列

降價約１﹒８萬至２萬元，理想ＭＥＧＡ更劈價３萬元。據內媒統計，４月以來，已有超４０家

車企、共１２８個車系，進行降價或優惠調整。



６﹒ 騰訊宣布，２０２４年５月２１日《地下城與勇士：起源》（簡稱《ＤＮＦ 手遊》）將

正式上線。《ＤＮＦ 手遊》是由Ｎｅｏｐｌｅ研發，騰訊代理發行的《地下城與勇士》ＩＰ正

版手遊。另外，騰訊旗下騰訊遊戲公布２０２４年勞動節假期前後未成年人遊戲限玩通知。結合

國家相關規定與實際放假調休安排，未成年玩家僅能在４月２６－２７日、５月１－５日、５月

１０日、５月１２日的每天晚上８－９時之間登錄遊戲，９天總計９小時。



７﹒ 比亞迪正式進軍皮卡（客貨兩用車）市場，今日宣布即將推出的首款新能源皮卡正式命名

為ＢＹＤ ＳＨＡＲＫ，搭載ＤＭＯ超級混動越野平台，面向全球市場。據報ＢＹＤ

ＳＨＡＲＫ採用比亞迪自主研發的刀片電池，續航里程可達６００公里以上，遠超同類產品。同

時，ＢＹＤ ＳＨＡＲＫ提供豐富的智能化配置，如全速自適應巡航、智能語音控制等；售價預

計介乎２０萬至３０萬元，與同級別柴油版皮卡相比，明顯具性價比優勢。



８﹒ 因涉嫌違規減持隆基綠能被中證監立案調查近半年後，高瓴資本旗下的私募基金ＨＨＬＲ

於上周五（１９日）增持隆基綠能至５％，並計劃在未來１個月內購回全部違規減持股份，若此

部分股份購回涉及收益所得將歸上市公司所有。（ｓｌ）

