《鍾之日記》國家做後盾，港交所稍升

《鍾之日記》４月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
英偉達上周五（１９日）重創，市值蒸發逾２１４０億美元，並拖累美股大盤。然而港股在
中證監公布５項資本市場對港合作措施後，市況受利好反彈，恒指一度升逾４００點，一口氣重
上２０天線、５０天線及１００天線，恒指其後回順，收報１６５１１，升２８７點或升
１﹒８％，主板成交逾１０４９億元。
＊Ａ股獨自軟，周期股領跌＊
美股上周五（１９日）急跌，而亞太股市今早修復市況已見反彈，惟Ａ股逆勢下跌。人民銀
行公布，４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價維持不變，符合市場預期，Ａ股早段受科技股急
挫影響，盤中煤炭、有色、鋼鐵等周期板塊及銀行股跌幅擴大，帶動滬綜指下跌，並維持跌勢至
全日收市，報３０４４﹒６點，下跌０﹒６７％，深成指軟０﹒４３％，創業板指跌０﹒３２％
。
兩市全日成交８２２１億元人民幣，按日減少４﹒４％，陸股通淨流入約１４億元人民幣。
＊鼓勵中資龍頭上市，港交所先升為敬＊
中國證監會公布５項資本市場對港合作措施，包括擬放寬滬深港通下股票ＥＴＦ合資格產品
範圍、擬將ＲＥＩＴｓ納入滬深港通、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通 、擬推動適度放寬
互認基金客地銷售比例限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產
管理機構，以及支持內地行業龍頭企業赴港上市。香港行政長官李家超表示，衷心感謝中央政府
和相關部委對香港金融市場發展的大力支持，充分體現國家是香港金融業發展的最大後盾。
新股市道持續疲弱，去年新股集資總額跌至２０多年來最少，今年首季跌勢仍未止，按年跌
近三成至不足４８億元，此趨勢亦引發投行裁員潮，有外媒指香港在過去一年有約２００名投資
銀行家失業。
對於內地行業龍頭企業有望赴港上市，市場自然認為是好事，港交所（００３８８）受帶動
股價升２﹒５％，報２２０元。然而港股市場面對最嚴峻問題在於資金流入不足，目前港股主板
每日成交都在１０００億元上下，大量股票零成交，假若日後再有巨無霸級新股上市，而無法帶
動港股投資氣氛的話，只會進一步抽乾港股流動性，新股走勢亦難以看好。
＊價格戰陸續有來，理想挫逾８％＊
車企再掀價格戰，美國電動車大廠特斯拉日前在美降價後，進一步將其中國區全車系產品降
價，減幅與美國一致，每款車型降價１﹒４萬元人民幣左右。理想汽車（０２０１５）緊隨其後
，今日宣布調整２０２４款Ｌ７、Ｌ８、Ｌ９與理想ＭＥＧＡ的價格，最高降幅３萬元人民幣。
降價消息一出，理想汽車股價全日走低，收跌８﹒３％。
中國國家發改委價格監測中心同日表示，今年以來深圳新能源汽車價格普遍下跌，跌幅在５
－１０％左右。其中，監測的新能源汽車有１０款價格下跌，由比亞迪（０１２１１）領跌；價
格下降主要因為市場供過於求、電池成本降低和產業鏈規模化帶來的成本優勢。
數據顯示，２０２３年中國新能源汽車產量９４４﹒３萬輛，比上年增長三成。相較之下，
２０２４年僅比亞迪、問界、理想三家的計劃交付量就增加了２３０萬輛，而市場需求預測僅有
２１０萬輛增量。「市場將長期處於供大於求的狀態，」監測中心稱。
由此看來，今年的市場競爭尤其激烈，車企價格戰可能陸續有來。今日長城汽車
（０２３３３）挫逾６％，小鵬汽車（０９８６８）跌近２％，蔚來（０９８６６）跌約
１﹒７％，比亞迪微跌０﹒２％。
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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