【提振Ａ股】富達基金等外資發力布局中國權益市場

《經濟通通訊社２２日專訊》外資基金近期紛紛發力布局中國權益市場。４月以來，施羅德

基金、富達基金、貝萊德基金均開始發行權益類新品。聯博基金則於４月初宣布，旗下首隻產品

－－聯博智選混合正式成立，募集規模約為５億元人民幣。

此外，更多外資也在快馬加鞭加入投資中國的行列。４月１８日，安聯基金管理有限公司宣

布，已獲得中證監核發的《中華人民共和國經營證券期貨業務許可證》，將正式在中國開展公募

基金業務。安聯基金表示，在對長期趨勢和結構演變的觀察中，其持續看好中國市場機遇，並期

待以外商獨資公募基金管理公司的形式，深入參與中國主題投資。

在外資機構看來，Ａ股估值當前處於底部區域，隨著近期發布的宏觀經濟數據強化了基本面

改善預期，市場將迎來更多投資機會。

富達國際亞洲固定收益投資總監團隊主管陳詠詩表示，中國正致力於維持經濟穩定可控，短

期內以經濟穩步增長而非提高增速為優先目標。第一季度國內生產總值同比增長５﹒３％，超出

市場預期並符合政策目標區間，在多項利好因素支持下，市場的樂觀情緒正在萌芽。隨著中國經

濟增長步入下一階段，新一輪的投資機遇也將隨之而來。（ｌｃ）

