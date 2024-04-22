【互聯互通】滬深港通ＥＴＦ產品擴容料需３個月左右落地

《經濟通通訊社２２日專訊》中證監上周五（１９日）發布五項資本市場對港合作措施，包

括放寬滬深港通下股票ＥＴＦ合資格產品範圍；將ＲＥＩＴｓ納入滬深港通；支持人民幣股票交

易櫃台納入港股通；優化基金互認安排；支持內地行業龍頭企業赴香港上市。

中證監未就這五項措施給出細則及具體實施的時間表。不過，據港交所同日發布的通告，港

交所和滬深交易所已就擴大滬深港通合資格ＥＴＦ範圍達成共識，三地交易所將抓緊做好滬深港

通ＥＴＦ標的擴大相關業務和技術準備工作，即日起至優化措施正式實施，預計需要３個月左右

時間準備。

至於其他四項中證監宣布的對港合作措施，中證監表示，ＲＥＩＴｓ方面，將擬總體參照內

地、香港股票和ＥＴＦ互聯互通制度安排，將兩地合資格的ＲＥＩＴｓ納入滬深港通標的。



＊２４隻港幣－人民幣雙櫃台股票納入港股通已達初步共識＊



內地和香港交易所以及結算公司已就香港上市的２４隻港幣－人民幣雙櫃台股票納入港股通

的相關業務方案已初步達成共識，下一步將推進方案完善、規則修訂、技術改造、投資者教育等

各項準備工作。

優化基金互認安排方面，擬推動適度放寬互認基金客地銷售比例限制，允許香港互認基金投

資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構。

此外，中證監將進一步加大和有關部門的溝通協調力度，支持符合條件的內地行業龍頭企業

赴港上市融資。

中證監指出，這五項措施旨在進一步拓展優化滬深港通機制、助力香港鞏固提升國際金融中

心地位，共同促進兩地資本市場協同發展；下一步將會同香港證監會等各有關方面，指導兩地交

易所和結算公司等，共同推動上述政策舉措盡早平穩落地實施。（ｌｃ）

